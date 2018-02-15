إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ

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أعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ اليوم الجمعة 16 فيفري، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين استقالته.
واستقال ديسالين أمس الخميس وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الأفريقي، حسب "رويترز".
وقالت قناة "إيه. بي. سي" الإثيوبية العامة إنه في ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة أعلنت حالة الطوارىء في البلاد لفترة غير محددة، حسب وكالة "فرانس برس".
وواجهت الحكومة الإثيوبية حركة احتجاجات لم يسبق أن واجهتها منذ 25 عاما.
وأعلنت حالة الطوارىء في إثيوبيا سابقا في الفترة من أكتوبر
2016، وحتى اوت 2017.
أعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ اليوم الجمعة 16 فيفري، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين استقالته.
واستقال ديسالين أمس الخميس وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الأفريقي، حسب "رويترز".
وقالت قناة "إيه. بي. سي" الإثيوبية العامة إنه في ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة أعلنت حالة الطوارىء في البلاد لفترة غير محددة، حسب وكالة "فرانس برس".
وواجهت الحكومة الإثيوبية حركة احتجاجات لم يسبق أن واجهتها منذ 25 عاما.
وأعلنت حالة الطوارىء في إثيوبيا سابقا في الفترة من أكتوبر
2016، وحتى اوت 2017.
-
15:30الجيش الجزائري يقضي على إرهابي خطير
17 فيفري 2018
-
-
15:03أنس جابر تُطيح بالعمانية النبهاني من بطولة دبي للتنس
17 فيفري 2018
-
14:47رفض المستشفى الجهوي بتطاوين استقبال حامل بصدد الولادة: مصدر طبي مسؤول يوضّح
17 فيفري 2018
-
14:28سوسة: مداهمة مستودع وحجز سجائر مهرّبة
17 فيفري 2018
-
-
14:19باجة: قتيل وجرحى في اصطدام بين شاحنتين وسيارة
17 فيفري 2018
-
14:12بنزرت: سدود الجهة تسجّل نقصا في مخزون المياه بحوالي 422 مليون م3
17 فيفري 2018
-
13:56بنعروس: القبض على موظّف تابع لمعتمدية فوشانة
17 فيفري 2018
-
13:49الشاهد يعلن من توزر عن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022
17 فيفري 2018
-
13:16شربان: الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي
17 فيفري 2018
-
12:58نابل: إعادة فتح موانئ الصيد البحري بقليبية والهورية وسيدي داود
17 فيفري 2018
-
12:54الرابطة المحترفة1: مباريات اليوم السبت
17 فيفري 2018
-
12:50الشاهد يزور القرية الحرفية بتوزر (صور)
17 فيفري 2018
-
12:42جبنيانة: انقاذ 48 مجتازا من الغرق من طرف وحدات الحرس الوطني
17 فيفري 2018
-
-
12:28وزير الصناعة: مجلس وزاري مضيق قريبا للنظر في خطة لإنقاذ المؤسسات العمومية
17 فيفري 2018
-
12:22بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة
17 فيفري 2018
-
-
12:10تونس تؤكد العزم على مواصلة العمل لتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي
17 فيفري 2018