جريدة الشروق ليوم السبت 17 فيفري 2018 

النوري الصل

فتحت هيئة الانتخابات يوم أمس أبوابها أمام المترشحين للانتخابات البلدية المنتظرة يوم 6 ماي القادم...و هو بلا شك موعد مهم ومصيري انتظره التونسيون طويلا بعد أن تأجل أكثر من مرة و بعد...