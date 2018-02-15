جمعية "عتيد" تطالب بتسهيل عمل الملاحظين المتابعين لعملية إيداع الترشحات للانتخابات البلدية

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طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد »، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسهيل عمل الملاحظين بخصوص ايداع الترشحات للانتخابات البلدية وذلك بتخصيص اماكن أفضل لهم وإمكانية إتاحة التحرك داخل المركز للقيام بدورهم على أحسن وجه، كما دعت هيئة الانتخابات الى مزيد تأطير أعوانها من أجل التسريع في قبول إيداع ملفات الترشحات ونشر الإحصائيات اليومية لإضفاء مزيد الشفافية على هذه العملية.
وأفادت جمعية « عتيد » في بيان لها اليوم الجمعة يخص ملاحظة ايداع الترشحات للانتخابات البلدية ماي 2018 والتي انطلقت أمس الخميس، أن الهيئة خصصت مدارج القاعات الرياضية وأماكن بعيدة عن منطقة قبول الترشحات مما حال دون قيام الملاحظين بدورهم في متابعة إجراءات قبول الترشحات، وهو ما اعتبرته الجمعية « تضييقا على المجتمع المدني وتعطيلا لأدائه ومس من مبدأ الشفافية ».
كما أشارت إلى غياب العلامات الدالة على بعض مراكز قبول الترشحات على غرار ولايتي بنزرت والكاف، بالإضافة إلى تسجيل بطء في نسق معالجة الملفات وتسليم الوصولات تجاوز في بعض الحالات أربع ساعات لملف واحد، وتسجيل، الى جانب سوء تنظيم وترتيب في بعض المراكز مما تسبب في نوع من الفوضى، حسب « عتيد ».
ولاحظت الجمعية أن ستين ملاحظا معتمدا لديها شارك في ملاحظة اليوم الأول من إيداع ملفات الترشح.
طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد »، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسهيل عمل الملاحظين بخصوص ايداع الترشحات للانتخابات البلدية وذلك بتخصيص اماكن أفضل لهم وإمكانية إتاحة التحرك داخل المركز للقيام بدورهم على أحسن وجه، كما دعت هيئة الانتخابات الى مزيد تأطير أعوانها من أجل التسريع في قبول إيداع ملفات الترشحات ونشر الإحصائيات اليومية لإضفاء مزيد الشفافية على هذه العملية.
وأفادت جمعية « عتيد » في بيان لها اليوم الجمعة يخص ملاحظة ايداع الترشحات للانتخابات البلدية ماي 2018 والتي انطلقت أمس الخميس، أن الهيئة خصصت مدارج القاعات الرياضية وأماكن بعيدة عن منطقة قبول الترشحات مما حال دون قيام الملاحظين بدورهم في متابعة إجراءات قبول الترشحات، وهو ما اعتبرته الجمعية « تضييقا على المجتمع المدني وتعطيلا لأدائه ومس من مبدأ الشفافية ».
كما أشارت إلى غياب العلامات الدالة على بعض مراكز قبول الترشحات على غرار ولايتي بنزرت والكاف، بالإضافة إلى تسجيل بطء في نسق معالجة الملفات وتسليم الوصولات تجاوز في بعض الحالات أربع ساعات لملف واحد، وتسجيل، الى جانب سوء تنظيم وترتيب في بعض المراكز مما تسبب في نوع من الفوضى، حسب « عتيد ».
ولاحظت الجمعية أن ستين ملاحظا معتمدا لديها شارك في ملاحظة اليوم الأول من إيداع ملفات الترشح.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018