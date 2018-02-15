جمعية "عتيد" تطالب بتسهيل عمل الملاحظين المتابعين لعملية إيداع الترشحات للانتخابات البلدية

طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد »، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسهيل عمل الملاحظين بخصوص ايداع الترشحات للانتخابات البلدية وذلك بتخصيص اماكن أفضل لهم وإمكانية إتاحة التحرك داخل المركز للقيام بدورهم على أحسن وجه، كما دعت هيئة الانتخابات الى مزيد تأطير أعوانها من أجل التسريع في قبول إيداع ملفات الترشحات ونشر الإحصائيات اليومية لإضفاء مزيد الشفافية على هذه العملية.

وأفادت جمعية « عتيد » في بيان لها اليوم الجمعة يخص ملاحظة ايداع الترشحات للانتخابات البلدية ماي 2018 والتي انطلقت أمس الخميس، أن الهيئة خصصت مدارج القاعات الرياضية وأماكن بعيدة عن منطقة قبول الترشحات مما حال دون قيام الملاحظين بدورهم في متابعة إجراءات قبول الترشحات، وهو ما اعتبرته الجمعية « تضييقا على المجتمع المدني وتعطيلا لأدائه ومس من مبدأ الشفافية ».

كما أشارت إلى غياب العلامات الدالة على بعض مراكز قبول الترشحات على غرار ولايتي بنزرت والكاف، بالإضافة إلى تسجيل بطء في نسق معالجة الملفات وتسليم الوصولات تجاوز في بعض الحالات أربع ساعات لملف واحد، وتسجيل، الى جانب سوء تنظيم وترتيب في بعض المراكز مما تسبب في نوع من الفوضى، حسب « عتيد ».

ولاحظت الجمعية أن ستين ملاحظا معتمدا لديها شارك في ملاحظة اليوم الأول من إيداع ملفات الترشح.

وات