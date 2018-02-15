قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية

قبلي - الشروق اون لاين- دلال بوجبلي: أكّد المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبلي عبد الجبّار الجديّد اليوم الجمعة 16 فيفري 2018 لـ"الشروق اون لاين" انّ عدد القائمات الانتخابية المتقدّمة للترشّح للانتخابات البلدية المقبلة بلغ 6 قائمات بما يعني انّه ومنذ الساعة الثالثة ظهرا من يوم الخميس 15 فيفري والى حدود منتصف النّهار من يوم الجمعة 16 فيفري 2018 لم تتقدّم ايّ قائمة اضافيّة.

وللاشارة فان الـ6 قائمات المذكورة كانت قدّمت ترشّحها منذ فتح باب الترشحات يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا

وأضاف الجديّد انّ ال6 قائمات المترشّحة 5 منها لحركة النّهضة وقائمة مستقلّة.