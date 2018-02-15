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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
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السياسي
ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018 | 14:00

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 16 فيفري 2018 بقصر قرطاج، وزير الداخليّة لطفي براهم.

 وأفاد لطفي براهم أنّه في إطار حرص رئيس الدولة على وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف المسلّط ضد المرأة والطفل والتصدّي لمختلف أشكاله وتتبّع مرتكبيه، يتمّ اليوم الانطلاق الفعلي لعمل وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي وفرق جهوية على مستوى مناطق الأمن والحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، حسب ما جاء به القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

كما أفاد وزير الداخلية أن اللقاء مع رئيس الجمهورية استعرض الوضع الأمني العام في البلاد وبرامج وزارة الداخليّة لمواصلة تأهيل قوّاتنا الأمنيّة والرفع من استعداداتها ومهاراتها العملياتيّة في الحرب على الارهاب بالتنسيق المحكم مع المؤسسة العسكريّة.

كما تمّ تناول أشكال تدعيم الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، ودعم المجهودات الهامة للّجان الجهويّة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وتذليل الصعوبات خاصة مع التقلبّات المناخيّة التي تشهدها بعض مناطق البلاد.

وأكّد اللقاء من جهة أخرى على ضرورة العمل على إنجاح وتأمين المواعيد الكبرى القادمة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية مع التشديد على ضمان حياد المؤسسة الأمنية، إضافة الى ضرورة التسريع بمعالجة ظاهرة العنف في الملاعب واحكام التنسيق مع كل الوزارات ذات الصلة لتأطير الجماهير الرياضية ومعاضدة الدور الهام الذي تقوم به الوحدات الأمنية لتأمين التظاهرات الرياضيّة.

 

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السياسي
ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018 | 14:00

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 16 فيفري 2018 بقصر قرطاج، وزير الداخليّة لطفي براهم.

 وأفاد لطفي براهم أنّه في إطار حرص رئيس الدولة على وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف المسلّط ضد المرأة والطفل والتصدّي لمختلف أشكاله وتتبّع مرتكبيه، يتمّ اليوم الانطلاق الفعلي لعمل وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي وفرق جهوية على مستوى مناطق الأمن والحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، حسب ما جاء به القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

كما أفاد وزير الداخلية أن اللقاء مع رئيس الجمهورية استعرض الوضع الأمني العام في البلاد وبرامج وزارة الداخليّة لمواصلة تأهيل قوّاتنا الأمنيّة والرفع من استعداداتها ومهاراتها العملياتيّة في الحرب على الارهاب بالتنسيق المحكم مع المؤسسة العسكريّة.

كما تمّ تناول أشكال تدعيم الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، ودعم المجهودات الهامة للّجان الجهويّة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وتذليل الصعوبات خاصة مع التقلبّات المناخيّة التي تشهدها بعض مناطق البلاد.

وأكّد اللقاء من جهة أخرى على ضرورة العمل على إنجاح وتأمين المواعيد الكبرى القادمة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية مع التشديد على ضمان حياد المؤسسة الأمنية، إضافة الى ضرورة التسريع بمعالجة ظاهرة العنف في الملاعب واحكام التنسيق مع كل الوزارات ذات الصلة لتأطير الجماهير الرياضية ومعاضدة الدور الهام الذي تقوم به الوحدات الأمنية لتأمين التظاهرات الرياضيّة.

 

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