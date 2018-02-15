ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 16 فيفري 2018 بقصر قرطاج، وزير الداخليّة لطفي براهم.
وأفاد لطفي براهم أنّه في إطار حرص رئيس الدولة على وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف المسلّط ضد المرأة والطفل والتصدّي لمختلف أشكاله وتتبّع مرتكبيه، يتمّ اليوم الانطلاق الفعلي لعمل وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي وفرق جهوية على مستوى مناطق الأمن والحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، حسب ما جاء به القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.
كما أفاد وزير الداخلية أن اللقاء مع رئيس الجمهورية استعرض الوضع الأمني العام في البلاد وبرامج وزارة الداخليّة لمواصلة تأهيل قوّاتنا الأمنيّة والرفع من استعداداتها ومهاراتها العملياتيّة في الحرب على الارهاب بالتنسيق المحكم مع المؤسسة العسكريّة.
كما تمّ تناول أشكال تدعيم الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، ودعم المجهودات الهامة للّجان الجهويّة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وتذليل الصعوبات خاصة مع التقلبّات المناخيّة التي تشهدها بعض مناطق البلاد.
وأكّد اللقاء من جهة أخرى على ضرورة العمل على إنجاح وتأمين المواعيد الكبرى القادمة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية مع التشديد على ضمان حياد المؤسسة الأمنية، إضافة الى ضرورة التسريع بمعالجة ظاهرة العنف في الملاعب واحكام التنسيق مع كل الوزارات ذات الصلة لتأطير الجماهير الرياضية ومعاضدة الدور الهام الذي تقوم به الوحدات الأمنية لتأمين التظاهرات الرياضيّة.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 16 فيفري 2018 بقصر قرطاج، وزير الداخليّة لطفي براهم.
وأفاد لطفي براهم أنّه في إطار حرص رئيس الدولة على وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف المسلّط ضد المرأة والطفل والتصدّي لمختلف أشكاله وتتبّع مرتكبيه، يتمّ اليوم الانطلاق الفعلي لعمل وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي وفرق جهوية على مستوى مناطق الأمن والحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، حسب ما جاء به القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.
كما أفاد وزير الداخلية أن اللقاء مع رئيس الجمهورية استعرض الوضع الأمني العام في البلاد وبرامج وزارة الداخليّة لمواصلة تأهيل قوّاتنا الأمنيّة والرفع من استعداداتها ومهاراتها العملياتيّة في الحرب على الارهاب بالتنسيق المحكم مع المؤسسة العسكريّة.
كما تمّ تناول أشكال تدعيم الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، ودعم المجهودات الهامة للّجان الجهويّة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وتذليل الصعوبات خاصة مع التقلبّات المناخيّة التي تشهدها بعض مناطق البلاد.
وأكّد اللقاء من جهة أخرى على ضرورة العمل على إنجاح وتأمين المواعيد الكبرى القادمة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية مع التشديد على ضمان حياد المؤسسة الأمنية، إضافة الى ضرورة التسريع بمعالجة ظاهرة العنف في الملاعب واحكام التنسيق مع كل الوزارات ذات الصلة لتأطير الجماهير الرياضية ومعاضدة الدور الهام الذي تقوم به الوحدات الأمنية لتأمين التظاهرات الرياضيّة.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018