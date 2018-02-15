الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري‎

نابل- الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكّنت اليوم فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز كمية هامّة من مادة "السداري" تقدر بحوالي ثلاثة أطنان لدى احد التجار بمعتمدية الميدة من ولاية نابل وفق ما اكده عمر الوحيشي متفقد شؤون اقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل لـ"الشروق اون لاين" .

و للإشارة فقد تم تحرير محضر في الغرض ضد المخالف في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة .