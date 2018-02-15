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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الاسباني محور لقاء وزير العدل بسفير اسبانيا بتونس
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
نورالدين بالطيب
السيادة الوطنية ... في مهبّ الريح !
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القضائي
الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الاسباني محور لقاء وزير العدل بسفير اسبانيا بتونس
16 فيفري 2018 | 13:39

تونس - الشروق اون لاين:  استقبل وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم بمقر وزارة العدل، سفير اسبانيا بتونس خوان لوباز دوريغا، وقد تمحور اللقاء بالأساس حول التنسيق والإعداد للدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الاسباني المزمع عقده في موفى الشهر الحالي، لاسيما فيما يتعلق بالمسائل التي تهم تعزيز سبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي .

كما تم التطرق بالمناسبة إلى مدى تقدم تنفيذ عدد من برامج العمل المشتركة القائمة بين البلدين في مستوى كل من المنظومة القضائية والمنظومة السجنية والإصلاحية.

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القضائي
الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الاسباني محور لقاء وزير العدل بسفير اسبانيا بتونس
16 فيفري 2018 | 13:39

تونس - الشروق اون لاين:  استقبل وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم بمقر وزارة العدل، سفير اسبانيا بتونس خوان لوباز دوريغا، وقد تمحور اللقاء بالأساس حول التنسيق والإعداد للدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الاسباني المزمع عقده في موفى الشهر الحالي، لاسيما فيما يتعلق بالمسائل التي تهم تعزيز سبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي .

كما تم التطرق بالمناسبة إلى مدى تقدم تنفيذ عدد من برامج العمل المشتركة القائمة بين البلدين في مستوى كل من المنظومة القضائية والمنظومة السجنية والإصلاحية.

تقرؤون أيضا
الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الاسباني محور لقاء وزير العدل بسفير اسبانيا بتونس
16 فيفري 2018 السّاعة 13:39
تونس - الشروق اون لاين: استقبل وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم بمقر وزارة العدل، سفير اسبانيا بتونس خوان...
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المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018 السّاعة 13:34
تقدم يوم 15 فيفري 2018 على السّاعة 22.00 إلى مقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية...
المزيد >>
السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018 السّاعة 13:23
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي بانّ قاضي...
المزيد >>
قصر السعيد وحي التضامن: ضبط مروّجي مخدّرات بحوزتهما 650 غ من مخدر القنب الهندي
16 فيفري 2018 السّاعة 12:23
تمكّنت يوم 15 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من إلقاء القبض على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
السيادة الوطنية ... في مهبّ الريح !
كشف التحقيق الاستقصائي الذي نشرته «الشروق» على اربع حلقات مدى تغلغل اجهزة المخابرات الاجنبية في مفاصل الدولة والحقيقة ليست هذه المرة الاولى التي تكشف فيها الشروق التزاما منها...
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