الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الاسباني محور لقاء وزير العدل بسفير اسبانيا بتونس

تونس - الشروق اون لاين: استقبل وزير العدل غازي الجريبي صباح اليوم بمقر وزارة العدل، سفير اسبانيا بتونس خوان لوباز دوريغا، وقد تمحور اللقاء بالأساس حول التنسيق والإعداد للدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسي الاسباني المزمع عقده في موفى الشهر الحالي، لاسيما فيما يتعلق بالمسائل التي تهم تعزيز سبل التعاون في المجالين القانوني والقضائي .

كما تم التطرق بالمناسبة إلى مدى تقدم تنفيذ عدد من برامج العمل المشتركة القائمة بين البلدين في مستوى كل من المنظومة القضائية والمنظومة السجنية والإصلاحية.