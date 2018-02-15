المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة

تقدم يوم 15 فيفري 2018 على السّاعة 22.00 إلى مقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة أحد متساكني جهة 02 مارس معتمديّة التضامن وأعلم أنه تعرّض للإعتداء بواسطة آلة حادّة "شفرة حلاقة" مستوى بطنه وإلحاق أضرار مادية بسيّارته من طرف أحد متساكني الجهة إثر نشوب خلاف بينهما على خلفيّة دين متخلد بذمّة المتضرّ وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبإيلاء الموضوع الأهمية القصوى تمكّنت وحدات الحرس الوطني بالمكان في وقت وجيز من إلقاء القبض على المظنون فيه وبجلبه إلى مقرّ الفرقة والتحرّي معه إعترف بما نسب إليه.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.