السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة

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أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي بانّ قاضي التحقيق بالقطب قد اصدر أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وبيّن في تصريح اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، أن "عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة قد بلغت 3 بعد ان تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي".
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي بانّ قاضي التحقيق بالقطب قد اصدر أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وبيّن في تصريح اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، أن "عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة قد بلغت 3 بعد ان تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي".
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018