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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
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الأولى
السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018 | 13:23

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي بانّ قاضي التحقيق بالقطب قد اصدر أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.

وبيّن في تصريح اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، أن "عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة قد بلغت 3 بعد ان تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي".

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الأولى
السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018 | 13:23

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي بانّ قاضي التحقيق بالقطب قد اصدر أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.

وبيّن في تصريح اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، أن "عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة قد بلغت 3 بعد ان تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي".

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من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018 السّاعة 15:36
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ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018 السّاعة 15:34
هددت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي يعتقد أنها ارتبطت بعلاقة مع دونالد ترامب عام 2006، بكشف معلومات...
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نورالدين بالطيب
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