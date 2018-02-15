الشاهد من توزر: 1000 هك من المناطق السقويّة لاستغلالها من قبل الشباب وحاملي الشهادات العليا

قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد من ىتوزر في زيارة ليومين " الجمعة والسبت 16 و 17 فيفري " مرفوقا بتسعة وزراء وكتاب دولة احداث 1000 هكتار من المناطق السقوية والشروع الفوري في دراسة تنفيذها انطلاقا من 150 هكتار بمنطقة ابن شباط حتى تستغل من قبل الشباب و خاصة حاملي الشهادات العليا.