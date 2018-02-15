الشاهد من توزر: 1000 هك من المناطق السقويّة لاستغلالها من قبل الشباب وحاملي الشهادات العليا
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الشاهد من توزر: 1000 هك من المناطق السقويّة لاستغلالها من قبل الشباب وحاملي الشهادات العليا
قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد من ىتوزر في زيارة ليومين " الجمعة والسبت 16 و 17 فيفري " مرفوقا بتسعة وزراء وكتاب دولة احداث 1000 هكتار من المناطق السقوية والشروع الفوري في دراسة تنفيذها انطلاقا من 150 هكتار بمنطقة ابن شباط حتى تستغل من قبل الشباب و خاصة حاملي الشهادات العليا.
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الشاهد من توزر: 1000 هك من المناطق السقويّة لاستغلالها من قبل الشباب وحاملي الشهادات العليا
قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد من ىتوزر في زيارة ليومين " الجمعة والسبت 16 و 17 فيفري " مرفوقا بتسعة وزراء وكتاب دولة احداث 1000 هكتار من المناطق السقوية والشروع الفوري في دراسة تنفيذها انطلاقا من 150 هكتار بمنطقة ابن شباط حتى تستغل من قبل الشباب و خاصة حاملي الشهادات العليا.
اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018 السّاعة 15:45
اكتشف جيولوجيو جامعة كوبي اليابانية قرب سواحل اليابان بركانا عظيما يحتوي على صهارة يتراوح حجمها بين 34 و41...المزيد >>
ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018 السّاعة 15:40
كشف نادي ريال مدريد، عن تعرض نجمه للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان الماضية في دوري أبطال أوروبا، مما...المزيد >>
من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018 السّاعة 15:36
اعترف الشاب نيكولاس كروز، 19 عاما، خلال التحقيق معه من طرف الشرطة بارتكابه لجريمة قتل جماعية راح ضحيتها 17...المزيد >>
ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018 السّاعة 15:34
هددت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي يعتقد أنها ارتبطت بعلاقة مع دونالد ترامب عام 2006، بكشف معلومات...المزيد >>
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018
نورالدين بالطيبالسيادة الوطنية ... في مهبّ الريح !
كشف التحقيق الاستقصائي الذي نشرته «الشروق» على اربع حلقات مدى تغلغل اجهزة المخابرات الاجنبية في مفاصل الدولة والحقيقة ليست هذه المرة الاولى التي تكشف فيها الشروق التزاما منها...المزيد >>
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