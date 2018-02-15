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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
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الأولى
تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018 | 13:10

رشّح القائمون على التظاهرة الدولية للهاتف الجوال "ورلد موبايل كونغرس " تونس ممثلة في الهيئة الوطنية للاتصالات لخوض نهائيات الجائزة المميزة للهاتف الجوال لمؤسسات الحكومية التي ستقام في اطار "ورلد موبايل كونغرس " من 26 فيفري الجاري الى غاية 2 مارس 2018 ببرشلونة (اسبانيا). واعلنت الهيئة الوطنية للاتصالات في بلاغ لها "انها بلغت المراحل النهائية للمسابقة التي تتقدم لها للاول مرة و لم تفز بالمرتبة الاولي بل حلت ضمن قائمة المرشحين الثلاثة الاوائل . وتمنح هذه الجائزة للحكومات التي تبرهن على قيامها بمجهودات ذات بعد عالمي لارساء سياسات في المجال التشريعي المتعلق بالاتصالات قائمة على تشجيع الاستثمار الخاص و الشفافية والمنافسة والاستقلالية التشريعية . يذكر ان باكستان فازت بهذه الجائزة في نسخة العام الماضي ضمن هذه التظاهرة التي تشكل اكبر سوق لتقينات الهاتف الجوال في العالم وتسجل اقبالا من مختلف دول العالم.

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الأولى
تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018 | 13:10

رشّح القائمون على التظاهرة الدولية للهاتف الجوال "ورلد موبايل كونغرس " تونس ممثلة في الهيئة الوطنية للاتصالات لخوض نهائيات الجائزة المميزة للهاتف الجوال لمؤسسات الحكومية التي ستقام في اطار "ورلد موبايل كونغرس " من 26 فيفري الجاري الى غاية 2 مارس 2018 ببرشلونة (اسبانيا). واعلنت الهيئة الوطنية للاتصالات في بلاغ لها "انها بلغت المراحل النهائية للمسابقة التي تتقدم لها للاول مرة و لم تفز بالمرتبة الاولي بل حلت ضمن قائمة المرشحين الثلاثة الاوائل . وتمنح هذه الجائزة للحكومات التي تبرهن على قيامها بمجهودات ذات بعد عالمي لارساء سياسات في المجال التشريعي المتعلق بالاتصالات قائمة على تشجيع الاستثمار الخاص و الشفافية والمنافسة والاستقلالية التشريعية . يذكر ان باكستان فازت بهذه الجائزة في نسخة العام الماضي ضمن هذه التظاهرة التي تشكل اكبر سوق لتقينات الهاتف الجوال في العالم وتسجل اقبالا من مختلف دول العالم.

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16 فيفري 2018 السّاعة 15:36
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ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018 السّاعة 15:34
هددت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي يعتقد أنها ارتبطت بعلاقة مع دونالد ترامب عام 2006، بكشف معلومات...
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نورالدين بالطيب
السيادة الوطنية ... في مهبّ الريح !
كشف التحقيق الاستقصائي الذي نشرته «الشروق» على اربع حلقات مدى تغلغل اجهزة المخابرات الاجنبية في مفاصل الدولة والحقيقة ليست هذه المرة الاولى التي تكشف فيها الشروق التزاما منها...
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