تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال

رشّح القائمون على التظاهرة الدولية للهاتف الجوال "ورلد موبايل كونغرس " تونس ممثلة في الهيئة الوطنية للاتصالات لخوض نهائيات الجائزة المميزة للهاتف الجوال لمؤسسات الحكومية التي ستقام في اطار "ورلد موبايل كونغرس " من 26 فيفري الجاري الى غاية 2 مارس 2018 ببرشلونة (اسبانيا). واعلنت الهيئة الوطنية للاتصالات في بلاغ لها "انها بلغت المراحل النهائية للمسابقة التي تتقدم لها للاول مرة و لم تفز بالمرتبة الاولي بل حلت ضمن قائمة المرشحين الثلاثة الاوائل . وتمنح هذه الجائزة للحكومات التي تبرهن على قيامها بمجهودات ذات بعد عالمي لارساء سياسات في المجال التشريعي المتعلق بالاتصالات قائمة على تشجيع الاستثمار الخاص و الشفافية والمنافسة والاستقلالية التشريعية . يذكر ان باكستان فازت بهذه الجائزة في نسخة العام الماضي ضمن هذه التظاهرة التي تشكل اكبر سوق لتقينات الهاتف الجوال في العالم وتسجل اقبالا من مختلف دول العالم.