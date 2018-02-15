تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال

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13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018
رشّح القائمون على التظاهرة الدولية للهاتف الجوال "ورلد موبايل كونغرس " تونس ممثلة في الهيئة الوطنية للاتصالات لخوض نهائيات الجائزة المميزة للهاتف الجوال لمؤسسات الحكومية التي ستقام في اطار "ورلد موبايل كونغرس " من 26 فيفري الجاري الى غاية 2 مارس 2018 ببرشلونة (اسبانيا). واعلنت الهيئة الوطنية للاتصالات في بلاغ لها "انها بلغت المراحل النهائية للمسابقة التي تتقدم لها للاول مرة و لم تفز بالمرتبة الاولي بل حلت ضمن قائمة المرشحين الثلاثة الاوائل . وتمنح هذه الجائزة للحكومات التي تبرهن على قيامها بمجهودات ذات بعد عالمي لارساء سياسات في المجال التشريعي المتعلق بالاتصالات قائمة على تشجيع الاستثمار الخاص و الشفافية والمنافسة والاستقلالية التشريعية . يذكر ان باكستان فازت بهذه الجائزة في نسخة العام الماضي ضمن هذه التظاهرة التي تشكل اكبر سوق لتقينات الهاتف الجوال في العالم وتسجل اقبالا من مختلف دول العالم.
رشّح القائمون على التظاهرة الدولية للهاتف الجوال "ورلد موبايل كونغرس " تونس ممثلة في الهيئة الوطنية للاتصالات لخوض نهائيات الجائزة المميزة للهاتف الجوال لمؤسسات الحكومية التي ستقام في اطار "ورلد موبايل كونغرس " من 26 فيفري الجاري الى غاية 2 مارس 2018 ببرشلونة (اسبانيا). واعلنت الهيئة الوطنية للاتصالات في بلاغ لها "انها بلغت المراحل النهائية للمسابقة التي تتقدم لها للاول مرة و لم تفز بالمرتبة الاولي بل حلت ضمن قائمة المرشحين الثلاثة الاوائل . وتمنح هذه الجائزة للحكومات التي تبرهن على قيامها بمجهودات ذات بعد عالمي لارساء سياسات في المجال التشريعي المتعلق بالاتصالات قائمة على تشجيع الاستثمار الخاص و الشفافية والمنافسة والاستقلالية التشريعية . يذكر ان باكستان فازت بهذه الجائزة في نسخة العام الماضي ضمن هذه التظاهرة التي تشكل اكبر سوق لتقينات الهاتف الجوال في العالم وتسجل اقبالا من مختلف دول العالم.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018