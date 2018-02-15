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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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اتفاقية شراكة بين هيئة مكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى
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شروق الجهات
اتفاقية شراكة بين هيئة مكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى
16 فيفري 2018 | 12:34

الشروق أون لاين - مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: أبرمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة اليوم اتفاقية شراكة هي الخامسة على المستوى الوطني والأولى مع بلدية في جهة الوسط والساحل.

وقد تولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الكبرى سعيد الماجري ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إمضاء الاتفاقية بحضور والي سوسة عادل الشليوي والنائب رضا شرف الدين.

 وتتمحور أهم بنود الاتفاقية حول ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية وإرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين الطرفين.

وتضمنت الاتفاقية كذلك إعداد برنامج تكويني ثنائي في المحالات ذات العلاقة بترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية وإعداد وتنفيذ برامج توعية وتحسيس في مجال الحوكمة المحلية وعقد لقاءات حول نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المصالح الراجعة بالنظر للبلدية بما يساهم في ضمان مردودية أفضل لمختلف مكوناتها وتكريس مصداقيتها تجاه المتعاملين معها.

 

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شروق الجهات
اتفاقية شراكة بين هيئة مكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى
16 فيفري 2018 | 12:34

الشروق أون لاين - مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: أبرمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة اليوم اتفاقية شراكة هي الخامسة على المستوى الوطني والأولى مع بلدية في جهة الوسط والساحل.

وقد تولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الكبرى سعيد الماجري ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إمضاء الاتفاقية بحضور والي سوسة عادل الشليوي والنائب رضا شرف الدين.

 وتتمحور أهم بنود الاتفاقية حول ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية وإرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين الطرفين.

وتضمنت الاتفاقية كذلك إعداد برنامج تكويني ثنائي في المحالات ذات العلاقة بترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية وإعداد وتنفيذ برامج توعية وتحسيس في مجال الحوكمة المحلية وعقد لقاءات حول نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المصالح الراجعة بالنظر للبلدية بما يساهم في ضمان مردودية أفضل لمختلف مكوناتها وتكريس مصداقيتها تجاه المتعاملين معها.

 

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