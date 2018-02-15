اتفاقية شراكة بين هيئة مكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى

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الشروق أون لاين - مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: أبرمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة اليوم اتفاقية شراكة هي الخامسة على المستوى الوطني والأولى مع بلدية في جهة الوسط والساحل.
وقد تولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الكبرى سعيد الماجري ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إمضاء الاتفاقية بحضور والي سوسة عادل الشليوي والنائب رضا شرف الدين.
وتتمحور أهم بنود الاتفاقية حول ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية وإرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية كذلك إعداد برنامج تكويني ثنائي في المحالات ذات العلاقة بترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية وإعداد وتنفيذ برامج توعية وتحسيس في مجال الحوكمة المحلية وعقد لقاءات حول نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المصالح الراجعة بالنظر للبلدية بما يساهم في ضمان مردودية أفضل لمختلف مكوناتها وتكريس مصداقيتها تجاه المتعاملين معها.
الشروق أون لاين - مكتب الساحل ـ محمد علي خليفة: أبرمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى من ولاية سوسة اليوم اتفاقية شراكة هي الخامسة على المستوى الوطني والأولى مع بلدية في جهة الوسط والساحل.
وقد تولى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القلعة الكبرى سعيد الماجري ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إمضاء الاتفاقية بحضور والي سوسة عادل الشليوي والنائب رضا شرف الدين.
وتتمحور أهم بنود الاتفاقية حول ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الإدارية وإرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين الطرفين.
وتضمنت الاتفاقية كذلك إعداد برنامج تكويني ثنائي في المحالات ذات العلاقة بترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية وإعداد وتنفيذ برامج توعية وتحسيس في مجال الحوكمة المحلية وعقد لقاءات حول نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المصالح الراجعة بالنظر للبلدية بما يساهم في ضمان مردودية أفضل لمختلف مكوناتها وتكريس مصداقيتها تجاه المتعاملين معها.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018