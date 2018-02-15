قصر السعيد وحي التضامن: ضبط مروّجي مخدّرات بحوزتهما 650 غ من مخدر القنب الهندي

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تمكّنت يوم 15 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من إلقاء القبض على شخص من متساكني الجهة وحجزت لديه عدد 05 قطع من مخدّر القنب الهندي "زطلة" ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتحرّي معه إعترف أنه يتزوّد بتلك المادّة من شخص قاطن جهة قصر السعيد ولاية تونس والذي بمداهمة منزله بعد مراجعة النيابة العموميّة وتفتيشه حجزت داخله كمية تقدّر بـ 650 غرام من نفس المادّة المخدّرة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.
تمكّنت يوم 15 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من إلقاء القبض على شخص من متساكني الجهة وحجزت لديه عدد 05 قطع من مخدّر القنب الهندي "زطلة" ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتحرّي معه إعترف أنه يتزوّد بتلك المادّة من شخص قاطن جهة قصر السعيد ولاية تونس والذي بمداهمة منزله بعد مراجعة النيابة العموميّة وتفتيشه حجزت داخله كمية تقدّر بـ 650 غرام من نفس المادّة المخدّرة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018