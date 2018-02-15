قصر السعيد وحي التضامن: ضبط مروّجي مخدّرات بحوزتهما 650 غ من مخدر القنب الهندي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم 15 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من إلقاء القبض على شخص من متساكني الجهة وحجزت لديه عدد 05 قطع من مخدّر القنب الهندي "زطلة" ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتحرّي معه إعترف أنه يتزوّد بتلك المادّة من شخص قاطن جهة قصر السعيد ولاية تونس والذي بمداهمة منزله بعد مراجعة النيابة العموميّة وتفتيشه حجزت داخله كمية تقدّر بـ 650 غرام من نفس المادّة المخدّرة.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.