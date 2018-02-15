الشاهد يصل إلى توزر مرفوقا بـ 9 وزراء وكاتب دولة ومستشارين في زيارة ليومين (صور)

توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: وصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم إلى توزر في زيارة ليومين " الجمعة والسبت 16 و 17 فيفري " مرفوقا بتسعة وزراء وكتاب دولة وهم وزراء الفلاحة والطاقة المناجم والبيئة والتنمية المحلية أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والتجارة والمالية وتكنولوجيات الاتصال و كاتب الدولة للتجارة واثنين من المتستشارين .

وصرّح رئيس الحكومة أثناء وصوله إلى مطار توزر نفطة الدولي أنّه حلّ إلى ولاية توزر لمدة يومين لمتابعة مسيرة التنمية بها وايجاد حلول لمشاغل مواطنيها في كلّ القطاعات وغدا سيتمّ الاعلان عن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية وتفعيل الكتاب الأبيض للسياحة بعقد جلسة يحضرها كلّ المتدخلين في القطاع وشرع في زيارته بإعطاء إشارة انطلاق مجموعة من المشاريع بالقيام بزيارات ميدانية لمقرات ومواقع بعثها منها مشروع بناء مساكن لفائدة الوكالة العقارية للسكن خلال سنتين ومشروع المنطقة السقوية الواحية ابن الشباط مساحتها 150 هكتارا بمعتمدية نفطة مجموع 1000 هكتار بكامل الولاية ومشروع محطة انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفولطوضوئية 10 ميغاوات وافتتاح المجمع المهني المشترك للتمور وتسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة فوق أراضي دولية بدقاش والزيارات الميدانية مازالت متواصلة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر .