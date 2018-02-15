الشاهد يصل إلى توزر مرفوقا بـ 9 وزراء وكاتب دولة ومستشارين في زيارة ليومين (صور)

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توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: وصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم إلى توزر في زيارة ليومين " الجمعة والسبت 16 و 17 فيفري " مرفوقا بتسعة وزراء وكتاب دولة وهم وزراء الفلاحة والطاقة المناجم والبيئة والتنمية المحلية أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والتجارة والمالية وتكنولوجيات الاتصال و كاتب الدولة للتجارة واثنين من المتستشارين .
وصرّح رئيس الحكومة أثناء وصوله إلى مطار توزر نفطة الدولي أنّه حلّ إلى ولاية توزر لمدة يومين لمتابعة مسيرة التنمية بها وايجاد حلول لمشاغل مواطنيها في كلّ القطاعات وغدا سيتمّ الاعلان عن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية وتفعيل الكتاب الأبيض للسياحة بعقد جلسة يحضرها كلّ المتدخلين في القطاع وشرع في زيارته بإعطاء إشارة انطلاق مجموعة من المشاريع بالقيام بزيارات ميدانية لمقرات ومواقع بعثها منها مشروع بناء مساكن لفائدة الوكالة العقارية للسكن خلال سنتين ومشروع المنطقة السقوية الواحية ابن الشباط مساحتها 150 هكتارا بمعتمدية نفطة مجموع 1000 هكتار بكامل الولاية ومشروع محطة انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفولطوضوئية 10 ميغاوات وافتتاح المجمع المهني المشترك للتمور وتسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة فوق أراضي دولية بدقاش والزيارات الميدانية مازالت متواصلة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر .
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: وصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم إلى توزر في زيارة ليومين " الجمعة والسبت 16 و 17 فيفري " مرفوقا بتسعة وزراء وكتاب دولة وهم وزراء الفلاحة والطاقة المناجم والبيئة والتنمية المحلية أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والتجارة والمالية وتكنولوجيات الاتصال و كاتب الدولة للتجارة واثنين من المتستشارين .
وصرّح رئيس الحكومة أثناء وصوله إلى مطار توزر نفطة الدولي أنّه حلّ إلى ولاية توزر لمدة يومين لمتابعة مسيرة التنمية بها وايجاد حلول لمشاغل مواطنيها في كلّ القطاعات وغدا سيتمّ الاعلان عن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية وتفعيل الكتاب الأبيض للسياحة بعقد جلسة يحضرها كلّ المتدخلين في القطاع وشرع في زيارته بإعطاء إشارة انطلاق مجموعة من المشاريع بالقيام بزيارات ميدانية لمقرات ومواقع بعثها منها مشروع بناء مساكن لفائدة الوكالة العقارية للسكن خلال سنتين ومشروع المنطقة السقوية الواحية ابن الشباط مساحتها 150 هكتارا بمعتمدية نفطة مجموع 1000 هكتار بكامل الولاية ومشروع محطة انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الفولطوضوئية 10 ميغاوات وافتتاح المجمع المهني المشترك للتمور وتسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة فوق أراضي دولية بدقاش والزيارات الميدانية مازالت متواصلة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر .
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018