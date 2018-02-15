المنيهلة: حجز 186 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك

قامت فرقة الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة بحملة إستثنائيّة على المحلات رفقة ممثلين عن الإدارات الجهويّة للصحة العموميّة والتجارة بأريانة، وتمكّنت من حجز 186 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك وتحرير عدد 07 مخالفات إقتصاديّة من أجل "عدم إشهار الأسعار، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية".

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت لوحدات الحرس الوطني بإتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ أصحاب المحلات وتعهّد الإدارة الجهويّة للتجارة بإتلاف كمية اللحوم البيضاء الفاسدة المحجوزة.