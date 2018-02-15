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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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المنتخب الوطني للأشرعة صنف "الكايت سورف" يستعد للمشاركة في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية للشبان 2018
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رياضات أخرى
المنتخب الوطني للأشرعة صنف "الكايت سورف" يستعد للمشاركة في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية للشبان 2018
16 فيفري 2018 | 11:56

يشارك عناصر المنتخب الوطني للأشرعة صنف "الكايت سورف اللاعب حسان سرخان واللاعب يوسف بن على تحت اشراف المدرب الوطني كريم عاشور للمشاركة في تربص ودورة ترشيحية للألعاب الأولمبية للشبان الخاصة بأفريقيا واروبا والتي ستدور فعالياتها من 17 الى 26 فيفري 2018 بمدينة الدخلة بالمغرب وستشهد هذه التظاهرة مشاركة 12 بلدا أوروبيا على غرار المانيا إنقلترا و5 بلدان افريقية كجنوب افريقيا وجزر موريس.

 هذه المشاركة ستساهم في اكتساب خبرات ستساعد في التحضيرات للتظاهرات الدولية الكبرى القادمة.

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المنتخب الوطني للأشرعة صنف "الكايت سورف" يستعد للمشاركة في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية للشبان 2018
16 فيفري 2018 | 11:56

يشارك عناصر المنتخب الوطني للأشرعة صنف "الكايت سورف اللاعب حسان سرخان واللاعب يوسف بن على تحت اشراف المدرب الوطني كريم عاشور للمشاركة في تربص ودورة ترشيحية للألعاب الأولمبية للشبان الخاصة بأفريقيا واروبا والتي ستدور فعالياتها من 17 الى 26 فيفري 2018 بمدينة الدخلة بالمغرب وستشهد هذه التظاهرة مشاركة 12 بلدا أوروبيا على غرار المانيا إنقلترا و5 بلدان افريقية كجنوب افريقيا وجزر موريس.

 هذه المشاركة ستساهم في اكتساب خبرات ستساعد في التحضيرات للتظاهرات الدولية الكبرى القادمة.

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16 فيفري 2018 السّاعة 11:56
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في حفل تكريم منتخبات الرياضات الجماعية ... المستيـــري يتفـــــوق على البنزرتي والفالح
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بلال بوحوش يتوج بطلا في تايلندا
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