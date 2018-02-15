المنتخب الوطني للأشرعة صنف "الكايت سورف" يستعد للمشاركة في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية للشبان 2018

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يشارك عناصر المنتخب الوطني للأشرعة صنف "الكايت سورف اللاعب حسان سرخان واللاعب يوسف بن على تحت اشراف المدرب الوطني كريم عاشور للمشاركة في تربص ودورة ترشيحية للألعاب الأولمبية للشبان الخاصة بأفريقيا واروبا والتي ستدور فعالياتها من 17 الى 26 فيفري 2018 بمدينة الدخلة بالمغرب وستشهد هذه التظاهرة مشاركة 12 بلدا أوروبيا على غرار المانيا إنقلترا و5 بلدان افريقية كجنوب افريقيا وجزر موريس.

هذه المشاركة ستساهم في اكتساب خبرات ستساعد في التحضيرات للتظاهرات الدولية الكبرى القادمة.