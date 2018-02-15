فوسانة: ضبط شاحنتين محمّلتين بأبقار معدة للتهريب

نورالدين بالطيب

كشف التحقيق الاستقصائي الذي نشرته «الشروق» على اربع حلقات مدى تغلغل اجهزة المخابرات الاجنبية في مفاصل الدولة والحقيقة ليست هذه المرة الاولى التي تكشف فيها الشروق التزاما منها...