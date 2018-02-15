خاص: 24 حاوية تحمل معدات تخييم عسكري.. حقيقة السفينة "البنمية" المحمّلة بالأسلحة بميناء صفاقس

الشروق اون لاين – مكتب صفاقس - راشد شعور: راجت صبيحة اليوم الجمعة بعض الأخبار في وسائل الاعلام تشير "إلى ضبط أسلحة متنوعة على متن باخرة تجارية روسية طلبت الإرساء في ميناء صفاقس أثناء حصول عطب في أحد محركاتها" وقد انتشر الخبر بشكل لافت للانتباه .

وللتأكد والتثبت ، اتصلت "الشروق اون لاين" بمصدر مسؤول ، فبيّن أن السفينة الراسية بميناء صفاقس من بنما وهي قادمة من روسيا في اتجاه الكامرون وقد استكمل أعوان الديوانة اجراءاتهم في التحري في شأنها منذ حين .

وأكد مصدرنا أن السفينة البنامية وثائقها وتراخيصها سليمة مضيفا أنها تحتوي على 24 حاوية تضم معدات تخييم عسكري من حشايا وطاولات وكراسي وأغطية وغيرها من معدات التخييم مؤكدا انها تنتظر الإذن للمغادرة .