خاص: 24 حاوية تحمل معدات تخييم عسكري.. حقيقة السفينة "البنمية" المحمّلة بالأسلحة بميناء صفاقس

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الشروق اون لاين – مكتب صفاقس - راشد شعور: راجت صبيحة اليوم الجمعة بعض الأخبار في وسائل الاعلام تشير "إلى ضبط أسلحة متنوعة على متن باخرة تجارية روسية طلبت الإرساء في ميناء صفاقس أثناء حصول عطب في أحد محركاتها" وقد انتشر الخبر بشكل لافت للانتباه .
وللتأكد والتثبت ، اتصلت "الشروق اون لاين" بمصدر مسؤول ، فبيّن أن السفينة الراسية بميناء صفاقس من بنما وهي قادمة من روسيا في اتجاه الكامرون وقد استكمل أعوان الديوانة اجراءاتهم في التحري في شأنها منذ حين .
وأكد مصدرنا أن السفينة البنامية وثائقها وتراخيصها سليمة مضيفا أنها تحتوي على 24 حاوية تضم معدات تخييم عسكري من حشايا وطاولات وكراسي وأغطية وغيرها من معدات التخييم مؤكدا انها تنتظر الإذن للمغادرة .
الشروق اون لاين – مكتب صفاقس - راشد شعور: راجت صبيحة اليوم الجمعة بعض الأخبار في وسائل الاعلام تشير "إلى ضبط أسلحة متنوعة على متن باخرة تجارية روسية طلبت الإرساء في ميناء صفاقس أثناء حصول عطب في أحد محركاتها" وقد انتشر الخبر بشكل لافت للانتباه .
وللتأكد والتثبت ، اتصلت "الشروق اون لاين" بمصدر مسؤول ، فبيّن أن السفينة الراسية بميناء صفاقس من بنما وهي قادمة من روسيا في اتجاه الكامرون وقد استكمل أعوان الديوانة اجراءاتهم في التحري في شأنها منذ حين .
وأكد مصدرنا أن السفينة البنامية وثائقها وتراخيصها سليمة مضيفا أنها تحتوي على 24 حاوية تضم معدات تخييم عسكري من حشايا وطاولات وكراسي وأغطية وغيرها من معدات التخييم مؤكدا انها تنتظر الإذن للمغادرة .
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018