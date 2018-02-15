وزارة املاك الدولة تشكل لجنة لإعادة صياغة الامر الحكومي لتسوية وضعية المستغلين لعقارات دولية فلاحية بصفة قانونية

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أعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية انها ستشكل لجنة لإعادة صياغة الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية (الامر عدد 1870 لسنة 2015 ) نظرا للعوائق التي حالت دون حل ملف اراضي السيالين (صفاقس)
وترأس وزير املاك الدولة مبروك كورشيد ، الخميس، جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك طبقا لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
ويتضمن الامر الحكومي عدد 1870 في مجمله 19 فصلا وتنص فصوله على تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بمراجعة قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة (يتراسها وزير املاك الدولة ) واللجان الجهوية (يتراسها الوالي) واليات عملهما
وبينت الوزارة "ان هذه اللجنة ستعمل على حل الإشكاليات التي حالت دون تسوية وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك في إطار حرص حكومة على ايجاد حلول للوضعيات العقارية.
أعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية انها ستشكل لجنة لإعادة صياغة الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية (الامر عدد 1870 لسنة 2015 ) نظرا للعوائق التي حالت دون حل ملف اراضي السيالين (صفاقس)
وترأس وزير املاك الدولة مبروك كورشيد ، الخميس، جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك طبقا لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
ويتضمن الامر الحكومي عدد 1870 في مجمله 19 فصلا وتنص فصوله على تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بمراجعة قائمات المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة (يتراسها وزير املاك الدولة ) واللجان الجهوية (يتراسها الوالي) واليات عملهما
وبينت الوزارة "ان هذه اللجنة ستعمل على حل الإشكاليات التي حالت دون تسوية وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك في إطار حرص حكومة على ايجاد حلول للوضعيات العقارية.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018