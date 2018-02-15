صفاقس: القبض على 8 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة "حرقة"

تمكّنت يوم 15 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عدد 02 عمليّات إجتياز الحدود البحريّة خلسة وألقت القبض على عدد 08 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 17 و28 سنة قاطنين ولايات قابس والكاف من بينهم عدد 03 وسطاء وحجزت لديهم مبلغا ماليّا من العملة التونسيّة قدره 12700 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 160 "أورو" وشاحنة نقل خفيف، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية

وبالتحرّي معهم إعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.

وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للمركز المذكور بحجز الشاحنة والمبالغ الماليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة".