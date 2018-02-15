صفاقس: القبض على 8 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة "حرقة"

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تمكّنت يوم 15 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عدد 02 عمليّات إجتياز الحدود البحريّة خلسة وألقت القبض على عدد 08 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 17 و28 سنة قاطنين ولايات قابس والكاف من بينهم عدد 03 وسطاء وحجزت لديهم مبلغا ماليّا من العملة التونسيّة قدره 12700 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 160 "أورو" وشاحنة نقل خفيف، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية
وبالتحرّي معهم إعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.
وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للمركز المذكور بحجز الشاحنة والمبالغ الماليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة".
تمكّنت يوم 15 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عدد 02 عمليّات إجتياز الحدود البحريّة خلسة وألقت القبض على عدد 08 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 17 و28 سنة قاطنين ولايات قابس والكاف من بينهم عدد 03 وسطاء وحجزت لديهم مبلغا ماليّا من العملة التونسيّة قدره 12700 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة قدره 160 "أورو" وشاحنة نقل خفيف، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية
وبالتحرّي معهم إعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة.
وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت للمركز المذكور بحجز الشاحنة والمبالغ الماليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة".
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018