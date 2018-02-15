"بيع الماريغوانا" سيتأجل في كندا

-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018
سوف ينتظر الكنديون حتى مطلع اوت على الأقل ليتمكنوا من شراء "الماريغوانا" للاستخدام الشخصي بشكل قانوني.
وحتى الأسبوع الماضي، كانت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تصر على أنها تمضي على مسارها من أجل تقنين الأمر في يوليو، بيد أن وزيرة الصحة جينيت بيتيتباس تايلور أقرت الخميس بأن الأمر لن يتم في جويلية، وفقا للجدول الزمني الجديد للبرلمان. وكررت تايلور أن حكومات المقاطعات بحاجة إلى ما بين 8 و12 أسبوعا عقب تمرير القانون من مجلس الشيوخ والموافقة الملكية للتحضير لمبيعات التجزئة.
وسيجعل ذلك التشريع كندا ثاني دولة لديها مثل هذا القانون على المستوى الوطني، بعد أوروغواي.
وستفرض كل مقاطعة في كندا قواعدها الخاصة لبيع الماريغوانا.
سوف ينتظر الكنديون حتى مطلع اوت على الأقل ليتمكنوا من شراء "الماريغوانا" للاستخدام الشخصي بشكل قانوني.
وحتى الأسبوع الماضي، كانت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تصر على أنها تمضي على مسارها من أجل تقنين الأمر في يوليو، بيد أن وزيرة الصحة جينيت بيتيتباس تايلور أقرت الخميس بأن الأمر لن يتم في جويلية، وفقا للجدول الزمني الجديد للبرلمان. وكررت تايلور أن حكومات المقاطعات بحاجة إلى ما بين 8 و12 أسبوعا عقب تمرير القانون من مجلس الشيوخ والموافقة الملكية للتحضير لمبيعات التجزئة.
وسيجعل ذلك التشريع كندا ثاني دولة لديها مثل هذا القانون على المستوى الوطني، بعد أوروغواي.
وستفرض كل مقاطعة في كندا قواعدها الخاصة لبيع الماريغوانا.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018