الخارجية تنفي تصريحات النائب طارق الفتيتي حول سفير تونس في بلجيكا والبرلمان الاوروبي

نفى كاتب الدولة لوزارة الخارجية صبري البشطبجي، صباح اليوم الجمعة، خلال تدخله الهاتفي في عبر إذاعة شمس آف آم نفيا قطعيا ما نسب من قبل النائب طارق الفتيتي لسفير تونس في بلجيكا والبرلمان الاوروبي بانه حضر في لجنة برلمانية اوروبية وهو في حالة سكر واستهزئ بعملية الانتقال الديمقراطي في تونس. وقال البشطبجي ان هذه الاتهامات تشكك في وطنية السفير وهي امر مرفوض جملة وتفصيلا، وفق تعبيره. وأشار المتحدث إلى ان مهمة السفير وكل من هم في السلك الديبلوماسي الدفاع عن مصلحة الوطن، متابعا"مستحيل ومن المحال ان يكون أي ديبلوماسي خلال آداءه لمهامه في حالة سكر".

وشدد على أن النائب بهذه الاتهامات"أساء جدا للسلك الديبلوماسي التونسي"، داعيا إلى الإرتقاء بالخطاب.