الخارجية تنفي تصريحات النائب طارق الفتيتي حول سفير تونس في بلجيكا والبرلمان الاوروبي

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نفى كاتب الدولة لوزارة الخارجية صبري البشطبجي، صباح اليوم الجمعة، خلال تدخله الهاتفي في عبر إذاعة شمس آف آم نفيا قطعيا ما نسب من قبل النائب طارق الفتيتي لسفير تونس في بلجيكا والبرلمان الاوروبي بانه حضر في لجنة برلمانية اوروبية وهو في حالة سكر واستهزئ بعملية الانتقال الديمقراطي في تونس. وقال البشطبجي ان هذه الاتهامات تشكك في وطنية السفير وهي امر مرفوض جملة وتفصيلا، وفق تعبيره. وأشار المتحدث إلى ان مهمة السفير وكل من هم في السلك الديبلوماسي الدفاع عن مصلحة الوطن، متابعا"مستحيل ومن المحال ان يكون أي ديبلوماسي خلال آداءه لمهامه في حالة سكر".
وشدد على أن النائب بهذه الاتهامات"أساء جدا للسلك الديبلوماسي التونسي"، داعيا إلى الإرتقاء بالخطاب.
نفى كاتب الدولة لوزارة الخارجية صبري البشطبجي، صباح اليوم الجمعة، خلال تدخله الهاتفي في عبر إذاعة شمس آف آم نفيا قطعيا ما نسب من قبل النائب طارق الفتيتي لسفير تونس في بلجيكا والبرلمان الاوروبي بانه حضر في لجنة برلمانية اوروبية وهو في حالة سكر واستهزئ بعملية الانتقال الديمقراطي في تونس. وقال البشطبجي ان هذه الاتهامات تشكك في وطنية السفير وهي امر مرفوض جملة وتفصيلا، وفق تعبيره. وأشار المتحدث إلى ان مهمة السفير وكل من هم في السلك الديبلوماسي الدفاع عن مصلحة الوطن، متابعا"مستحيل ومن المحال ان يكون أي ديبلوماسي خلال آداءه لمهامه في حالة سكر".
وشدد على أن النائب بهذه الاتهامات"أساء جدا للسلك الديبلوماسي التونسي"، داعيا إلى الإرتقاء بالخطاب.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018