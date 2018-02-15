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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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الشاعر كريم العراقي في سهرة الاثنين 18 فيفري على الوطنية الأولى
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الثقافي
الشاعر كريم العراقي في سهرة الاثنين 18 فيفري على الوطنية الأولى
16 فيفري 2018 | 10:31

الشعر والعراق ارتباط ازلي كارتباط دجلة بالفرات، فبلاد خلق الكتابة من عهد السومريين لازالت تجود علينا بمدعيها وإبداعاتها رغم تتالي الحروب واحتلال الدمار مكان الجمال، لكن هذا العراق لا يكل ولا يتوقف عن الحديث فنا وشعرا، فكريم العراقي بذاته قصيدة لا تتوقف...

غنى له كاظم الساهر وكل عمالقة الفن العربي، وتغنت بأشعاره المغناة مدارج قرطاج وجرش وأجمل المسارح العربية، كريم العراقي يحل ضيفا على "مش ممنوع" مع عماد دبور في سهرة لاثنين 18 فيفري على الوطنية الاولى في حوار يعانق أجمل القصائد وتفاصيل الحكاية لرحالة عراقي اخر يطل علينا ليأخذنا الى زمن بغداد العباسيين وجمال الكلمات، عن الحب والفشل والغيرة والحرب والهزيمة، عن الأمل والنصر، عن ثورة الكلمات مع الشاعر كريم العراقي، فقط على الوطنية الاولى حيث تأخذكم الى خبايا الإبداع والسمر والمؤانسة لبرنامج ثقافي مثير للجدل، يسافر بك بحثا عن الاجمل فيما للإنسان.

قام فيه المخرج المصري رامي سمير بتتبع كريم العراقي في أكثر من مكان ليعطينا صورة تلفزية على شكل قصيدة من الصور المتتابعة والكلمات الراقية.

برنامج من انتاج شركة لايتهاوس للعالم العربي بإدارة المنتج فوزي دبور ، في انتاج عربي بامتياز يجمع مبدعين من دول عديدة.

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الثقافي
الشاعر كريم العراقي في سهرة الاثنين 18 فيفري على الوطنية الأولى
16 فيفري 2018 | 10:31

الشعر والعراق ارتباط ازلي كارتباط دجلة بالفرات، فبلاد خلق الكتابة من عهد السومريين لازالت تجود علينا بمدعيها وإبداعاتها رغم تتالي الحروب واحتلال الدمار مكان الجمال، لكن هذا العراق لا يكل ولا يتوقف عن الحديث فنا وشعرا، فكريم العراقي بذاته قصيدة لا تتوقف...

غنى له كاظم الساهر وكل عمالقة الفن العربي، وتغنت بأشعاره المغناة مدارج قرطاج وجرش وأجمل المسارح العربية، كريم العراقي يحل ضيفا على "مش ممنوع" مع عماد دبور في سهرة لاثنين 18 فيفري على الوطنية الاولى في حوار يعانق أجمل القصائد وتفاصيل الحكاية لرحالة عراقي اخر يطل علينا ليأخذنا الى زمن بغداد العباسيين وجمال الكلمات، عن الحب والفشل والغيرة والحرب والهزيمة، عن الأمل والنصر، عن ثورة الكلمات مع الشاعر كريم العراقي، فقط على الوطنية الاولى حيث تأخذكم الى خبايا الإبداع والسمر والمؤانسة لبرنامج ثقافي مثير للجدل، يسافر بك بحثا عن الاجمل فيما للإنسان.

قام فيه المخرج المصري رامي سمير بتتبع كريم العراقي في أكثر من مكان ليعطينا صورة تلفزية على شكل قصيدة من الصور المتتابعة والكلمات الراقية.

برنامج من انتاج شركة لايتهاوس للعالم العربي بإدارة المنتج فوزي دبور ، في انتاج عربي بامتياز يجمع مبدعين من دول عديدة.

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