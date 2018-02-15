الشاعر كريم العراقي في سهرة الاثنين 18 فيفري على الوطنية الأولى

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الشعر والعراق ارتباط ازلي كارتباط دجلة بالفرات، فبلاد خلق الكتابة من عهد السومريين لازالت تجود علينا بمدعيها وإبداعاتها رغم تتالي الحروب واحتلال الدمار مكان الجمال، لكن هذا العراق لا يكل ولا يتوقف عن الحديث فنا وشعرا، فكريم العراقي بذاته قصيدة لا تتوقف...
غنى له كاظم الساهر وكل عمالقة الفن العربي، وتغنت بأشعاره المغناة مدارج قرطاج وجرش وأجمل المسارح العربية، كريم العراقي يحل ضيفا على "مش ممنوع" مع عماد دبور في سهرة لاثنين 18 فيفري على الوطنية الاولى في حوار يعانق أجمل القصائد وتفاصيل الحكاية لرحالة عراقي اخر يطل علينا ليأخذنا الى زمن بغداد العباسيين وجمال الكلمات، عن الحب والفشل والغيرة والحرب والهزيمة، عن الأمل والنصر، عن ثورة الكلمات مع الشاعر كريم العراقي، فقط على الوطنية الاولى حيث تأخذكم الى خبايا الإبداع والسمر والمؤانسة لبرنامج ثقافي مثير للجدل، يسافر بك بحثا عن الاجمل فيما للإنسان.
قام فيه المخرج المصري رامي سمير بتتبع كريم العراقي في أكثر من مكان ليعطينا صورة تلفزية على شكل قصيدة من الصور المتتابعة والكلمات الراقية.
برنامج من انتاج شركة لايتهاوس للعالم العربي بإدارة المنتج فوزي دبور ، في انتاج عربي بامتياز يجمع مبدعين من دول عديدة.
الشعر والعراق ارتباط ازلي كارتباط دجلة بالفرات، فبلاد خلق الكتابة من عهد السومريين لازالت تجود علينا بمدعيها وإبداعاتها رغم تتالي الحروب واحتلال الدمار مكان الجمال، لكن هذا العراق لا يكل ولا يتوقف عن الحديث فنا وشعرا، فكريم العراقي بذاته قصيدة لا تتوقف...
غنى له كاظم الساهر وكل عمالقة الفن العربي، وتغنت بأشعاره المغناة مدارج قرطاج وجرش وأجمل المسارح العربية، كريم العراقي يحل ضيفا على "مش ممنوع" مع عماد دبور في سهرة لاثنين 18 فيفري على الوطنية الاولى في حوار يعانق أجمل القصائد وتفاصيل الحكاية لرحالة عراقي اخر يطل علينا ليأخذنا الى زمن بغداد العباسيين وجمال الكلمات، عن الحب والفشل والغيرة والحرب والهزيمة، عن الأمل والنصر، عن ثورة الكلمات مع الشاعر كريم العراقي، فقط على الوطنية الاولى حيث تأخذكم الى خبايا الإبداع والسمر والمؤانسة لبرنامج ثقافي مثير للجدل، يسافر بك بحثا عن الاجمل فيما للإنسان.
قام فيه المخرج المصري رامي سمير بتتبع كريم العراقي في أكثر من مكان ليعطينا صورة تلفزية على شكل قصيدة من الصور المتتابعة والكلمات الراقية.
برنامج من انتاج شركة لايتهاوس للعالم العربي بإدارة المنتج فوزي دبور ، في انتاج عربي بامتياز يجمع مبدعين من دول عديدة.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018