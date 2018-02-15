غدا السبت 17 فيفري مفتتح شهر جمادى الثانية 1439 هـ

أعلن مفتي الجمهورية التونسية اليوم الجمعة ان مفتتح شهر جمادى الثانية 1439 ه يكون يوم غد السبت 17 فيفري 2018 واضاف المفتي في بلاغ اصدره اليوم الجمعة انه لم تثبت رؤية هلال جمادى الثانية بغروب شمس يوم الخميس 29 جمادى الاولى 1439 هـ وعليه فإن اليوم الجمعة 16 فيفري 2018 هو تمام الثلاثين من شهر جمادى الاولى و مفتتح شهر جمادى الثانية 1439هـ يكون يوم السبت 17 فيفري.