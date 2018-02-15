سوسة: حجز 450 حبة اكستازي لدى مروج مخدرات

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نجح أعوان مركز قصيبة سوسة ليلة البارحة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 31 سنة أصيل زاوية سوسة إثر استشارة النيابة العمومية ومداهمة منزله القاطن بحمام سوسة حيث تم حجز عدد 450 قرص هلوسة لديه من نوع "إكستازي" فتم الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية خاصة وأنه محل مناشير تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية بعد أن تعلقت به تهم في تروج المخدرات.