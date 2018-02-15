سوسة: حجز 450 حبة اكستازي لدى مروج مخدرات

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الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نجح أعوان مركز قصيبة سوسة ليلة البارحة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 31 سنة أصيل زاوية سوسة إثر استشارة النيابة العمومية ومداهمة منزله القاطن بحمام سوسة حيث تم حجز عدد 450 قرص هلوسة لديه من نوع "إكستازي" فتم الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية خاصة وأنه محل مناشير تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية بعد أن تعلقت به تهم في تروج المخدرات.
الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نجح أعوان مركز قصيبة سوسة ليلة البارحة من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 31 سنة أصيل زاوية سوسة إثر استشارة النيابة العمومية ومداهمة منزله القاطن بحمام سوسة حيث تم حجز عدد 450 قرص هلوسة لديه من نوع "إكستازي" فتم الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية خاصة وأنه محل مناشير تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية بعد أن تعلقت به تهم في تروج المخدرات.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018