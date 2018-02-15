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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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منع 18 رياضيا روسيا من المشاركة في عدد من المسابقات
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الأولى
الاتحاد الدولي لألعاب القوى
منع 18 رياضيا روسيا من المشاركة في عدد من المسابقات
16 فيفري 2018 | 09:34

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى منع 18 رياضيا روسيا من المشاركة في مختلف منافسات ألعاب القوى الدولية على خلفية اختبارات تعاطي المنشطات.

وقالت مديرة المكتب الصحفي لاتحاد ألعاب القوى الروسي "ناتاليا يوخاريفا" في تصريح نقلته وسائل الإعلام الروسية امس الخميس "حصل رياضي القفز بالزانة أنغيلينا كراسنوفا ورياضي القفز الطويل غيورغي غوروخوف والعداءتان في سباق 60 مترا حواجز ماريا اغليتسكايا ونينا موروزوفا على إخطار بمنعهم من المشاركة فقط في بطولة العالم للقاعات في برمنغهام كما تم منع عداء المسافات المتوسطة والطويلة إيغور نيكولايف من المشاركة في المباريات خلال الربع الأول من عام 2018.

وأضافت المتحدثة أنه تم أيضا منع رياضي المشي "سلافات إلكايف" من المشاركة ببطولة العالم للمشي بين الفرق المزمع إجراؤها في شهر ماي المقبل بالصين ومنع رامية القرص يلينا بانوفا من المشاركة في كأس أوروبا لرمي القرص.

كما تم حسب يوخاريفا " إخطار عدد من الرياضيين برفض مشاركتهم دون تحديد المسابقات المعنية من بينهم تاتيانا ستيتسيوك (القفز بالزانة) وماريا بافلوفا (هيبتاتلون) وفيليكس شيستوبالوف (العشاري) ويكاترينا غورشينا (المشي) ورسلان بيريستيوك (العداء على مسافة قصيرة) وكسينيا زيبينا (رمي الرمح) وماريا غروميشيفا (هبتاثلون) ودميتري سيمينوف (الوثب العالي) واتيانا شفيدكينا (قفز بالزانة) دانيال كوتوف (قفز بالزانة).

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الأولى
الاتحاد الدولي لألعاب القوى
منع 18 رياضيا روسيا من المشاركة في عدد من المسابقات
16 فيفري 2018 | 09:34

قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى منع 18 رياضيا روسيا من المشاركة في مختلف منافسات ألعاب القوى الدولية على خلفية اختبارات تعاطي المنشطات.

وقالت مديرة المكتب الصحفي لاتحاد ألعاب القوى الروسي "ناتاليا يوخاريفا" في تصريح نقلته وسائل الإعلام الروسية امس الخميس "حصل رياضي القفز بالزانة أنغيلينا كراسنوفا ورياضي القفز الطويل غيورغي غوروخوف والعداءتان في سباق 60 مترا حواجز ماريا اغليتسكايا ونينا موروزوفا على إخطار بمنعهم من المشاركة فقط في بطولة العالم للقاعات في برمنغهام كما تم منع عداء المسافات المتوسطة والطويلة إيغور نيكولايف من المشاركة في المباريات خلال الربع الأول من عام 2018.

وأضافت المتحدثة أنه تم أيضا منع رياضي المشي "سلافات إلكايف" من المشاركة ببطولة العالم للمشي بين الفرق المزمع إجراؤها في شهر ماي المقبل بالصين ومنع رامية القرص يلينا بانوفا من المشاركة في كأس أوروبا لرمي القرص.

كما تم حسب يوخاريفا " إخطار عدد من الرياضيين برفض مشاركتهم دون تحديد المسابقات المعنية من بينهم تاتيانا ستيتسيوك (القفز بالزانة) وماريا بافلوفا (هيبتاتلون) وفيليكس شيستوبالوف (العشاري) ويكاترينا غورشينا (المشي) ورسلان بيريستيوك (العداء على مسافة قصيرة) وكسينيا زيبينا (رمي الرمح) وماريا غروميشيفا (هبتاثلون) ودميتري سيمينوف (الوثب العالي) واتيانا شفيدكينا (قفز بالزانة) دانيال كوتوف (قفز بالزانة).

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نورالدين بالطيب
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