منع 18 رياضيا روسيا من المشاركة في عدد من المسابقات

-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018
قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى منع 18 رياضيا روسيا من المشاركة في مختلف منافسات ألعاب القوى الدولية على خلفية اختبارات تعاطي المنشطات.
وقالت مديرة المكتب الصحفي لاتحاد ألعاب القوى الروسي "ناتاليا يوخاريفا" في تصريح نقلته وسائل الإعلام الروسية امس الخميس "حصل رياضي القفز بالزانة أنغيلينا كراسنوفا ورياضي القفز الطويل غيورغي غوروخوف والعداءتان في سباق 60 مترا حواجز ماريا اغليتسكايا ونينا موروزوفا على إخطار بمنعهم من المشاركة فقط في بطولة العالم للقاعات في برمنغهام كما تم منع عداء المسافات المتوسطة والطويلة إيغور نيكولايف من المشاركة في المباريات خلال الربع الأول من عام 2018.
وأضافت المتحدثة أنه تم أيضا منع رياضي المشي "سلافات إلكايف" من المشاركة ببطولة العالم للمشي بين الفرق المزمع إجراؤها في شهر ماي المقبل بالصين ومنع رامية القرص يلينا بانوفا من المشاركة في كأس أوروبا لرمي القرص.
كما تم حسب يوخاريفا " إخطار عدد من الرياضيين برفض مشاركتهم دون تحديد المسابقات المعنية من بينهم تاتيانا ستيتسيوك (القفز بالزانة) وماريا بافلوفا (هيبتاتلون) وفيليكس شيستوبالوف (العشاري) ويكاترينا غورشينا (المشي) ورسلان بيريستيوك (العداء على مسافة قصيرة) وكسينيا زيبينا (رمي الرمح) وماريا غروميشيفا (هبتاثلون) ودميتري سيمينوف (الوثب العالي) واتيانا شفيدكينا (قفز بالزانة) دانيال كوتوف (قفز بالزانة).
قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى منع 18 رياضيا روسيا من المشاركة في مختلف منافسات ألعاب القوى الدولية على خلفية اختبارات تعاطي المنشطات.
وقالت مديرة المكتب الصحفي لاتحاد ألعاب القوى الروسي "ناتاليا يوخاريفا" في تصريح نقلته وسائل الإعلام الروسية امس الخميس "حصل رياضي القفز بالزانة أنغيلينا كراسنوفا ورياضي القفز الطويل غيورغي غوروخوف والعداءتان في سباق 60 مترا حواجز ماريا اغليتسكايا ونينا موروزوفا على إخطار بمنعهم من المشاركة فقط في بطولة العالم للقاعات في برمنغهام كما تم منع عداء المسافات المتوسطة والطويلة إيغور نيكولايف من المشاركة في المباريات خلال الربع الأول من عام 2018.
وأضافت المتحدثة أنه تم أيضا منع رياضي المشي "سلافات إلكايف" من المشاركة ببطولة العالم للمشي بين الفرق المزمع إجراؤها في شهر ماي المقبل بالصين ومنع رامية القرص يلينا بانوفا من المشاركة في كأس أوروبا لرمي القرص.
كما تم حسب يوخاريفا " إخطار عدد من الرياضيين برفض مشاركتهم دون تحديد المسابقات المعنية من بينهم تاتيانا ستيتسيوك (القفز بالزانة) وماريا بافلوفا (هيبتاتلون) وفيليكس شيستوبالوف (العشاري) ويكاترينا غورشينا (المشي) ورسلان بيريستيوك (العداء على مسافة قصيرة) وكسينيا زيبينا (رمي الرمح) وماريا غروميشيفا (هبتاثلون) ودميتري سيمينوف (الوثب العالي) واتيانا شفيدكينا (قفز بالزانة) دانيال كوتوف (قفز بالزانة).
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018