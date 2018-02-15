بوغبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لاعب الوسط الدولي "بول بوغبا" نادم عن انضمامه لنادي مانشستر يونايتد الإنقليزي، ويفكر في الرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" في المستقبل القريب.
ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن علاقة الدولي الفرنسي مع مدربه "جوزي مورينيو" أصبحت متوترة للغاية كما أنه غير راض عن الطريقة التي يوظفه بها المدرب البرتغالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ 24 عاما قد بدأ يشعر بالندم على عودته لليونايتد، ويعتقد أنه كان من الأفضل له أن ينضم للعملاق الإسباني ريال مدريد.
لكن من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن رحيل "بوغبا" عن اليونايتد لن يكون سهلا، إذ أن عقده مع النادي ممتد حتى عام 2021، كما أن إدارة النادي الإنقليزي لن تتخلى عنه بسهولة، إذ يعتبر استثمارا كبيرا للنادي سواء من الناحية الرياضية أو التسويقية.
وعاد بوغبا لليونايتد عام 2016، قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية بلغت نحو 110 ملايين يورو.
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لاعب الوسط الدولي "بول بوغبا" نادم عن انضمامه لنادي مانشستر يونايتد الإنقليزي، ويفكر في الرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" في المستقبل القريب.
ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن علاقة الدولي الفرنسي مع مدربه "جوزي مورينيو" أصبحت متوترة للغاية كما أنه غير راض عن الطريقة التي يوظفه بها المدرب البرتغالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ 24 عاما قد بدأ يشعر بالندم على عودته لليونايتد، ويعتقد أنه كان من الأفضل له أن ينضم للعملاق الإسباني ريال مدريد.
لكن من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن رحيل "بوغبا" عن اليونايتد لن يكون سهلا، إذ أن عقده مع النادي ممتد حتى عام 2021، كما أن إدارة النادي الإنقليزي لن تتخلى عنه بسهولة، إذ يعتبر استثمارا كبيرا للنادي سواء من الناحية الرياضية أو التسويقية.
وعاد بوغبا لليونايتد عام 2016، قادما من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية بلغت نحو 110 ملايين يورو.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018