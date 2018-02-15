كريستيانو رونالدو يدعم مسلمي الروهينغا

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أثار النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو إعجاب الجماهير حول العالم، وذلك من خلال تغريدة كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي وأردفها بصورتين، بعد ساعاتٍ من تألقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووضع رونالدو صورة له ولأطفاله وكذلك أخرى لعائلة من الروهينغا وكتب عليها: "عالمٌ واحد ونحن جميعاً نحب أولادنا، أرجوكم ساعدوا الروهينغا"، وأردفها برابطٍ من أجل دعم هذه الفئة المسلمة التي تعتبر الأكثر اضطهاداً في العالم.
ويُعتبر الروهينغا المسلمون من أكثر الشعوب نبذاً في العالم، وعانوا منذ عام 1978 من انتهاكات متواصلة من قبل المجلس العسكري البورمي، وقد وصل عدد المضطهدين حتى اللحظة إلى 650 ألفاً، اضطروا للهجرة قصراً إلى بنغلادش بسبب عمليات التنكيل بهم.
ودائماً ما يحاول النجم البرتغالي، وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، تنظيم حملات دعم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شهرته الكبيرة وعدد متابعيه الذي يعتبر بالملايين. يُذكر أن صاحب الـ33 عاماً سجل هدفين في شباك باريس سان جيرمان، ويحلم بتحقيق لقب التشامبيونز ليغ للمرة الثالثة توالياً مع الميرنغي.
One 🌍 where we all ❤ our children. Please help. #Rohingya #Refugee @SavetheChildren https://t.co/t2eJN244Jl pic.twitter.com/9ZPwe5olJC— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 15 février 2018
أثار النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو إعجاب الجماهير حول العالم، وذلك من خلال تغريدة كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي وأردفها بصورتين، بعد ساعاتٍ من تألقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووضع رونالدو صورة له ولأطفاله وكذلك أخرى لعائلة من الروهينغا وكتب عليها: "عالمٌ واحد ونحن جميعاً نحب أولادنا، أرجوكم ساعدوا الروهينغا"، وأردفها برابطٍ من أجل دعم هذه الفئة المسلمة التي تعتبر الأكثر اضطهاداً في العالم.
ويُعتبر الروهينغا المسلمون من أكثر الشعوب نبذاً في العالم، وعانوا منذ عام 1978 من انتهاكات متواصلة من قبل المجلس العسكري البورمي، وقد وصل عدد المضطهدين حتى اللحظة إلى 650 ألفاً، اضطروا للهجرة قصراً إلى بنغلادش بسبب عمليات التنكيل بهم.
ودائماً ما يحاول النجم البرتغالي، وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، تنظيم حملات دعم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شهرته الكبيرة وعدد متابعيه الذي يعتبر بالملايين. يُذكر أن صاحب الـ33 عاماً سجل هدفين في شباك باريس سان جيرمان، ويحلم بتحقيق لقب التشامبيونز ليغ للمرة الثالثة توالياً مع الميرنغي.
One 🌍 where we all ❤ our children. Please help. #Rohingya #Refugee @SavetheChildren https://t.co/t2eJN244Jl pic.twitter.com/9ZPwe5olJC— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 15 février 2018
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018