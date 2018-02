كريستيانو رونالدو يدعم مسلمي الروهينغا

أثار النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو إعجاب الجماهير حول العالم، وذلك من خلال تغريدة كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي وأردفها بصورتين، بعد ساعاتٍ من تألقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع رونالدو صورة له ولأطفاله وكذلك أخرى لعائلة من الروهينغا وكتب عليها: "عالمٌ واحد ونحن جميعاً نحب أولادنا، أرجوكم ساعدوا الروهينغا"، وأردفها برابطٍ من أجل دعم هذه الفئة المسلمة التي تعتبر الأكثر اضطهاداً في العالم.

ويُعتبر الروهينغا المسلمون من أكثر الشعوب نبذاً في العالم، وعانوا منذ عام 1978 من انتهاكات متواصلة من قبل المجلس العسكري البورمي، وقد وصل عدد المضطهدين حتى اللحظة إلى 650 ألفاً، اضطروا للهجرة قصراً إلى بنغلادش بسبب عمليات التنكيل بهم.

ودائماً ما يحاول النجم البرتغالي، وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، تنظيم حملات دعم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شهرته الكبيرة وعدد متابعيه الذي يعتبر بالملايين. يُذكر أن صاحب الـ33 عاماً سجل هدفين في شباك باريس سان جيرمان، ويحلم بتحقيق لقب التشامبيونز ليغ للمرة الثالثة توالياً مع الميرنغي.

One 🌍 where we all ❤ our children. Please help. #Rohingya #Refugee @SavetheChildren https://t.co/t2eJN244Jl pic.twitter.com/9ZPwe5olJC