مسرحية "شقف" تحصد الجائزة الكبرى بمهرجان اوال المسرحي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حصدت المسرحية التونسية الكندية (شقف)على الجائزة الكبرى ..جائزة طارق المؤيد بمهرجان اوال المسرحي الدولي الحادي عشر والذي اختتمت فعالياته مساء الخميس 15 فبراير. فيما توزعت جوائز التميز الست على النحو التالي: الفنانة ندى حمص شقف، والفنان الإماراتي إسماعيل عبدالله عن تأليف مسرحية البوشية.

والجائزة الثالثة مناصفة بين صوفيا موسى عن دورها في مسرحية شقف وديانا علي عن دورها في مسرحية البوشية.

اما الجائزة الخامسة مناصفة بين عبدالرحمن المزيعل تشابك من السعودية وحسن محمد رماد في رماد من البحرين.

الجائزة الخامسة سينوغرافيا مسرحية تشابك أحمد الأحمري.

الجائزة السادسة من نصيب هوان يو من كوريا.