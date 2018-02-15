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يوم الجمعة 16 فيفري 2018
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فريق إسباني يسخر بشدة من هزيمة رفاق نيمار
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الأولى
فريق إسباني يسخر بشدة من هزيمة رفاق نيمار
16 فيفري 2018 | 06:40

وجد نادي باريس سان جرمان نفسه عرضة لسخرية شديدة من فريق فوينلابرادا، و هو أحد الأندية الإسبانية المغمورة التي تلعب في الدرجة الثالثة.

وعلق النادي المغمور على خسارة الفريق الباريسي على يد رفاق كريستيانو رونالدو بتغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إن باريس سان جرمان سجل أهدافًا أقل من التي سجلها لاعبو فوينلابرادا في استاد سانتياغو برنابيو (معقل ريال مدريد).

وأشار  فوينلابرادا بذلك إلى نجاح لاعبيه في تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد خلال مباراة الفريقين التي جرت في شهر نوفمبر الماضي ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، لتنتهي المباراة وقتها بالتعادل 2-2.

وقد تسببت تلك المباراة  في حرج كبير لفريق الأبيض أمام جماهيره، أما باريس سان جرمان الذي يملك أغلى لاعبين في العالم (نيمار وإمبابي) فلم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد في المباراة التي انتهت بخسارة 3-1 ضمن ذهاب دور الثمن نهائي في مسابقة أبطال أوروبا.

وكانت المباراة المرتقبة مواجهة بين رونالدو أفضل لاعب في العالم وخليفته المنتظر البرازيلي نيمار، لكن البرتغالي ابن الثالثة والثلاثين تفوق بشكل واضح وبات أول لاعب يسجل 101 أهداف في دوري الأبطال مع الفريق ذاته.

وسجل رونالدو هدفين أحدهما من ركلة جزاء ليساهم في قلب فريقه تخلفه صفر-1 إلى فوز 3-1 مع إضافة البرازيلي مارسيلو للهدف الثالث.

واعترف نيمار بأن فريقه ارتكب "أخطاء في بعض الأوقات"، مضيفا: "لم نكن ناضجين بما فيه الكفاية في نهاية المباراة".

وتابع: "لم نلعب بطريقة سيئة لكني أعتقد بأنه يتعين علينا أن نكون أفضل إذا أردنا إخراج ريال مدريد".

وحذر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان من أن فريقه سيعاني في مباراة الإياب وقال: "ثمة مباراة ثانية تنتظرنا ويتعين علينا أن نلعب بقتالية عالية. ندرك تماما بأننا سنعاني".

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الأولى
فريق إسباني يسخر بشدة من هزيمة رفاق نيمار
16 فيفري 2018 | 06:40

وجد نادي باريس سان جرمان نفسه عرضة لسخرية شديدة من فريق فوينلابرادا، و هو أحد الأندية الإسبانية المغمورة التي تلعب في الدرجة الثالثة.

وعلق النادي المغمور على خسارة الفريق الباريسي على يد رفاق كريستيانو رونالدو بتغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إن باريس سان جرمان سجل أهدافًا أقل من التي سجلها لاعبو فوينلابرادا في استاد سانتياغو برنابيو (معقل ريال مدريد).

وأشار  فوينلابرادا بذلك إلى نجاح لاعبيه في تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد خلال مباراة الفريقين التي جرت في شهر نوفمبر الماضي ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، لتنتهي المباراة وقتها بالتعادل 2-2.

وقد تسببت تلك المباراة  في حرج كبير لفريق الأبيض أمام جماهيره، أما باريس سان جرمان الذي يملك أغلى لاعبين في العالم (نيمار وإمبابي) فلم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد في المباراة التي انتهت بخسارة 3-1 ضمن ذهاب دور الثمن نهائي في مسابقة أبطال أوروبا.

وكانت المباراة المرتقبة مواجهة بين رونالدو أفضل لاعب في العالم وخليفته المنتظر البرازيلي نيمار، لكن البرتغالي ابن الثالثة والثلاثين تفوق بشكل واضح وبات أول لاعب يسجل 101 أهداف في دوري الأبطال مع الفريق ذاته.

وسجل رونالدو هدفين أحدهما من ركلة جزاء ليساهم في قلب فريقه تخلفه صفر-1 إلى فوز 3-1 مع إضافة البرازيلي مارسيلو للهدف الثالث.

واعترف نيمار بأن فريقه ارتكب "أخطاء في بعض الأوقات"، مضيفا: "لم نكن ناضجين بما فيه الكفاية في نهاية المباراة".

وتابع: "لم نلعب بطريقة سيئة لكني أعتقد بأنه يتعين علينا أن نكون أفضل إذا أردنا إخراج ريال مدريد".

وحذر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان من أن فريقه سيعاني في مباراة الإياب وقال: "ثمة مباراة ثانية تنتظرنا ويتعين علينا أن نلعب بقتالية عالية. ندرك تماما بأننا سنعاني".

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