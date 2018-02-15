فريق إسباني يسخر بشدة من هزيمة رفاق نيمار

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وجد نادي باريس سان جرمان نفسه عرضة لسخرية شديدة من فريق فوينلابرادا، و هو أحد الأندية الإسبانية المغمورة التي تلعب في الدرجة الثالثة.
وعلق النادي المغمور على خسارة الفريق الباريسي على يد رفاق كريستيانو رونالدو بتغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إن باريس سان جرمان سجل أهدافًا أقل من التي سجلها لاعبو فوينلابرادا في استاد سانتياغو برنابيو (معقل ريال مدريد).
وأشار فوينلابرادا بذلك إلى نجاح لاعبيه في تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد خلال مباراة الفريقين التي جرت في شهر نوفمبر الماضي ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، لتنتهي المباراة وقتها بالتعادل 2-2.
وقد تسببت تلك المباراة في حرج كبير لفريق الأبيض أمام جماهيره، أما باريس سان جرمان الذي يملك أغلى لاعبين في العالم (نيمار وإمبابي) فلم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد في المباراة التي انتهت بخسارة 3-1 ضمن ذهاب دور الثمن نهائي في مسابقة أبطال أوروبا.
وكانت المباراة المرتقبة مواجهة بين رونالدو أفضل لاعب في العالم وخليفته المنتظر البرازيلي نيمار، لكن البرتغالي ابن الثالثة والثلاثين تفوق بشكل واضح وبات أول لاعب يسجل 101 أهداف في دوري الأبطال مع الفريق ذاته.
وسجل رونالدو هدفين أحدهما من ركلة جزاء ليساهم في قلب فريقه تخلفه صفر-1 إلى فوز 3-1 مع إضافة البرازيلي مارسيلو للهدف الثالث.
واعترف نيمار بأن فريقه ارتكب "أخطاء في بعض الأوقات"، مضيفا: "لم نكن ناضجين بما فيه الكفاية في نهاية المباراة".
وتابع: "لم نلعب بطريقة سيئة لكني أعتقد بأنه يتعين علينا أن نكون أفضل إذا أردنا إخراج ريال مدريد".
وحذر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان من أن فريقه سيعاني في مباراة الإياب وقال: "ثمة مباراة ثانية تنتظرنا ويتعين علينا أن نلعب بقتالية عالية. ندرك تماما بأننا سنعاني".
وجد نادي باريس سان جرمان نفسه عرضة لسخرية شديدة من فريق فوينلابرادا، و هو أحد الأندية الإسبانية المغمورة التي تلعب في الدرجة الثالثة.
وعلق النادي المغمور على خسارة الفريق الباريسي على يد رفاق كريستيانو رونالدو بتغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إن باريس سان جرمان سجل أهدافًا أقل من التي سجلها لاعبو فوينلابرادا في استاد سانتياغو برنابيو (معقل ريال مدريد).
وأشار فوينلابرادا بذلك إلى نجاح لاعبيه في تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد خلال مباراة الفريقين التي جرت في شهر نوفمبر الماضي ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، لتنتهي المباراة وقتها بالتعادل 2-2.
وقد تسببت تلك المباراة في حرج كبير لفريق الأبيض أمام جماهيره، أما باريس سان جرمان الذي يملك أغلى لاعبين في العالم (نيمار وإمبابي) فلم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد في المباراة التي انتهت بخسارة 3-1 ضمن ذهاب دور الثمن نهائي في مسابقة أبطال أوروبا.
وكانت المباراة المرتقبة مواجهة بين رونالدو أفضل لاعب في العالم وخليفته المنتظر البرازيلي نيمار، لكن البرتغالي ابن الثالثة والثلاثين تفوق بشكل واضح وبات أول لاعب يسجل 101 أهداف في دوري الأبطال مع الفريق ذاته.
وسجل رونالدو هدفين أحدهما من ركلة جزاء ليساهم في قلب فريقه تخلفه صفر-1 إلى فوز 3-1 مع إضافة البرازيلي مارسيلو للهدف الثالث.
واعترف نيمار بأن فريقه ارتكب "أخطاء في بعض الأوقات"، مضيفا: "لم نكن ناضجين بما فيه الكفاية في نهاية المباراة".
وتابع: "لم نلعب بطريقة سيئة لكني أعتقد بأنه يتعين علينا أن نكون أفضل إذا أردنا إخراج ريال مدريد".
وحذر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان من أن فريقه سيعاني في مباراة الإياب وقال: "ثمة مباراة ثانية تنتظرنا ويتعين علينا أن نلعب بقتالية عالية. ندرك تماما بأننا سنعاني".
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
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15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
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15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
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15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
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15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018