النساء يحصدن أهم الجوائز في "نيو ميوزيكال إكسبرس"

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حصدت النساء أهم الجوائز في حفل "نيو ميوزيكال إكسبرس"، الذي أقيم الأربعاء بلندن، في تحرك لاقى ترحيبا من الفنانين الحاضرين، فيما تعاني صناعة الترفيه من تداعيات مزاعم سوء سلوك جنسي بحق النساء.
وتوجت المغنية النيوزلندية لورد بجائزة أفضل فنانة عالمية، بينما توج فريق "حايم" المؤلف من ثلاث شقيقات من كاليفورنيا بجائزة أفضل فريق عالمي. وحصلت مغنية الراب ستيفلون دون على جائزة أفضل فنانة جديدة.
وقالت دانييل حايم: "نحن سعداء بحق لأننا هنا. أشعر أنه رغم ترشيح الكثير من النساء فإن غالبية حفلات توزيع الجوائز لا تمثل النساء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ورحبت شيرلي مانسون، المغنية الرئيسية في الفريق البريطاني غاربدج، والتي كُرمت أيضا أثناء الحفل، بالتركيز في الآونة الأخيرة على معاملة النساء في قطاع الترفيه، الذي تقوده حملة "مي تو" على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن "نيو ميوزيكال إكسبرس" هي مطبوعة بريطانية معنية بالموسيقى، تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت تتمتع بتأثير كبير خلال أواخر القرن العشرين.
حصدت النساء أهم الجوائز في حفل "نيو ميوزيكال إكسبرس"، الذي أقيم الأربعاء بلندن، في تحرك لاقى ترحيبا من الفنانين الحاضرين، فيما تعاني صناعة الترفيه من تداعيات مزاعم سوء سلوك جنسي بحق النساء.
وتوجت المغنية النيوزلندية لورد بجائزة أفضل فنانة عالمية، بينما توج فريق "حايم" المؤلف من ثلاث شقيقات من كاليفورنيا بجائزة أفضل فريق عالمي. وحصلت مغنية الراب ستيفلون دون على جائزة أفضل فنانة جديدة.
وقالت دانييل حايم: "نحن سعداء بحق لأننا هنا. أشعر أنه رغم ترشيح الكثير من النساء فإن غالبية حفلات توزيع الجوائز لا تمثل النساء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ورحبت شيرلي مانسون، المغنية الرئيسية في الفريق البريطاني غاربدج، والتي كُرمت أيضا أثناء الحفل، بالتركيز في الآونة الأخيرة على معاملة النساء في قطاع الترفيه، الذي تقوده حملة "مي تو" على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن "نيو ميوزيكال إكسبرس" هي مطبوعة بريطانية معنية بالموسيقى، تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت تتمتع بتأثير كبير خلال أواخر القرن العشرين.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018