تونس تغيب عن جوائر ''الطيب صالح'' العالمية للابداع الكتابي

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أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابى في دورتها السادسة مساء أمس الخميس، في الخرطوم، عن أسماء الفائزين فى الدورة الثامنة التي شاركت فيها نحو 20 دولة بأكثر من 600 عمل تمحورت فيها موضوعات الكتابة والمناقشات حول أدب المكان.
ففي مجال الرواية فاز الكاتب السورى فيصل خرتش بالمركز الأول عن روايتة "أهل الهوى" وحصل علي مبلغ 15 ألف دولار، فيما فاز بالمركز الثانى الكاتب السوادنى عمر أحمد فضل الله، عن روايته "تشريقة المغربى"، وقيمتها 10 آلاف دولار، فيما فاز بالمركز الثالث الكاتبة السودانية ملكة الفاضل عمر، عن روايتها "الشاعرة والمغنى"، وتقدر قيمة الجائزة بـ8 آلاف دولار.
وفِي القصة القصيرة فازت الكاتبة المغربية خديجة يكن بالجائزة الأولي عن مجموعتها القصصية "أيام بوسنية"، وحصلت علي 15 ألف دولار، أما المركز الثانى ففاز به الكاتب الفلسطيني حسن حميد عن مجموعته "المرمريتى" وحصل علي 10 آلاف دولار، أما المركز الثالث ففاز به الكاتب المغربى حفيظ صفاحى عن مجموعته "التحولات"، وتقدر قيمة الجائزة بـ8 آلاف دولار.
وفي مجال دراسات نقدية، فاز بالمركز الأول الكاتب المصرى محمد إسماعيل اللبانى عن دارسته "صدى الذاكرة"، وتقدر قيمة الجائزة بـ15 ألف دولار، أما المركز الثانى فكان من نصيب الجزائرى مبرود دريدى عن دراسته "المكان فى النص السردى العربى"، وتقدر قيمة الجائزة بـ10 آلاف دولار، أما المركز الثالث ففازت به الكاتبة اليمنية آمنة محمد عبده، عن دراستها "سيميائية المكان لرواية أولاد الغيتو – اسمى آدم"، وتقدر قيمة الجائزة بـ8 آلاف دولار.
وكانت الجائرة اختارت سيد حريز من السودان لدورة في الاهتمام بالفلكور ونشر ثقافة الأدب الشعبي، وتأليفه 15 كتابا.
أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابى في دورتها السادسة مساء أمس الخميس، في الخرطوم، عن أسماء الفائزين فى الدورة الثامنة التي شاركت فيها نحو 20 دولة بأكثر من 600 عمل تمحورت فيها موضوعات الكتابة والمناقشات حول أدب المكان.
ففي مجال الرواية فاز الكاتب السورى فيصل خرتش بالمركز الأول عن روايتة "أهل الهوى" وحصل علي مبلغ 15 ألف دولار، فيما فاز بالمركز الثانى الكاتب السوادنى عمر أحمد فضل الله، عن روايته "تشريقة المغربى"، وقيمتها 10 آلاف دولار، فيما فاز بالمركز الثالث الكاتبة السودانية ملكة الفاضل عمر، عن روايتها "الشاعرة والمغنى"، وتقدر قيمة الجائزة بـ8 آلاف دولار.
وفِي القصة القصيرة فازت الكاتبة المغربية خديجة يكن بالجائزة الأولي عن مجموعتها القصصية "أيام بوسنية"، وحصلت علي 15 ألف دولار، أما المركز الثانى ففاز به الكاتب الفلسطيني حسن حميد عن مجموعته "المرمريتى" وحصل علي 10 آلاف دولار، أما المركز الثالث ففاز به الكاتب المغربى حفيظ صفاحى عن مجموعته "التحولات"، وتقدر قيمة الجائزة بـ8 آلاف دولار.
وفي مجال دراسات نقدية، فاز بالمركز الأول الكاتب المصرى محمد إسماعيل اللبانى عن دارسته "صدى الذاكرة"، وتقدر قيمة الجائزة بـ15 ألف دولار، أما المركز الثانى فكان من نصيب الجزائرى مبرود دريدى عن دراسته "المكان فى النص السردى العربى"، وتقدر قيمة الجائزة بـ10 آلاف دولار، أما المركز الثالث ففازت به الكاتبة اليمنية آمنة محمد عبده، عن دراستها "سيميائية المكان لرواية أولاد الغيتو – اسمى آدم"، وتقدر قيمة الجائزة بـ8 آلاف دولار.
وكانت الجائرة اختارت سيد حريز من السودان لدورة في الاهتمام بالفلكور ونشر ثقافة الأدب الشعبي، وتأليفه 15 كتابا.
-
15:45اكتشاف بركان عظيم قد يقتل ثورانه 100 مليون إنسان
16 فيفري 2018
-
15:40 ريال مدريد يتلقى صدمة مواجهة ريال بيتيس
16 فيفري 2018
-
15:36من هو قاتل زملائه بفلوريدا؟
16 فيفري 2018
-
15:34ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع الرئيس ترامب
16 فيفري 2018
-
15:30سيدي بوزيد: حجز بضاعة مهربة فاقت قيمتها 100 الف دينار
16 فيفري 2018
-
15:18جملة القرارات التي أعلن عنها الشاهد لفائدة ولاية توزر
16 فيفري 2018
-
15:10سوسة: ايقاف فوري لنشاط 11 فضاء فوضويا يعنى بالطفولة
16 فيفري 2018
-
15:03شوقي الطبيب: الفساد في تونس يقتصر فقط على قلة من المستفيدين من مقدّرات الدولة
16 فيفري 2018
-
14:51اصابة راع وبتر ساقه في انفجار لغم بالشعانبي
16 فيفري 2018
-
-
14:23قبلي: 6 قائمات تقدّم ملفّات ترشّحها للانتخابات البلدية
16 فيفري 2018
-
14:00ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية؟
16 فيفري 2018
-
13:55الميدة :حجز 3 طن من مادة السداري
16 فيفري 2018
-
13:46الرابطة 1 - الجولة 19: برنامج البث التلفزي للمقابلات
16 فيفري 2018
-
-
13:34المنيهلة: إيقاف شخص من أجل الاعتداء بآلة حادة على أحد متساكني الجهة
16 فيفري 2018
-
-
13:23السليطي: بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة
16 فيفري 2018
-
-
13:10تونس تترشّح الى نهائيات جائزة الحكومات في مجال تطبيقات الهاتف الجوال
16 فيفري 2018