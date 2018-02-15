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يوم الخميس 15 فيفري 2018
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قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
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الأولى
قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018 | 13:33

إثر تعرّض شخص إلى عمليّة تحيّل من قبل شخص أجنبي من أصول افريقيّة بعد تقديمه له مبلغ مالي قدره 3 آلاف دينارا وذلك على خلفيّة ايهامه بكونه يرغب الاستثمار في تونس، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج ولاية تونس يوم امس بتعميق التّحرّيات من الكشف عن عمليّة تحيّل مماثلة تضرّر فيها شخص ثان بعد تقديمه لنفس الشّخص (يحمل نفس الأوصاف) مبلغ مالي قدره 07 آلاف دينارا وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبحصر الشّبهة في شخص أجنبي ونصب كمين محكم له بجهة ضفاف البحيرة، تمكّنت منطقة الأمن الوطني المذكورة من القبض عليه وبعرضه على المتضرّرين، تعرّفا عليه من الوهلة الأولى وقد اعترف بما نسب إليه مصرّحا أنّه يعمل صلب شبكة مختصّة في التّحيّل وقد تمكّن من ارتكاب 05 عمليّات تحيّل مماثلة.

 وحجزت منطقة الأمن الوطني المذكورة حقيبة خاصّة به داخلها 29 حزمة من أوراق خضراء اللّون في شكل أوراق عملة وبعرضها عليه أفاد أنّها تخصّه وقد اقتناها بهدف استعمالها لاستدراج ضحاياه.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.

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الأولى
قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018 | 13:33

إثر تعرّض شخص إلى عمليّة تحيّل من قبل شخص أجنبي من أصول افريقيّة بعد تقديمه له مبلغ مالي قدره 3 آلاف دينارا وذلك على خلفيّة ايهامه بكونه يرغب الاستثمار في تونس، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج ولاية تونس يوم امس بتعميق التّحرّيات من الكشف عن عمليّة تحيّل مماثلة تضرّر فيها شخص ثان بعد تقديمه لنفس الشّخص (يحمل نفس الأوصاف) مبلغ مالي قدره 07 آلاف دينارا وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبحصر الشّبهة في شخص أجنبي ونصب كمين محكم له بجهة ضفاف البحيرة، تمكّنت منطقة الأمن الوطني المذكورة من القبض عليه وبعرضه على المتضرّرين، تعرّفا عليه من الوهلة الأولى وقد اعترف بما نسب إليه مصرّحا أنّه يعمل صلب شبكة مختصّة في التّحيّل وقد تمكّن من ارتكاب 05 عمليّات تحيّل مماثلة.

 وحجزت منطقة الأمن الوطني المذكورة حقيبة خاصّة به داخلها 29 حزمة من أوراق خضراء اللّون في شكل أوراق عملة وبعرضها عليه أفاد أنّها تخصّه وقد اقتناها بهدف استعمالها لاستدراج ضحاياه.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.

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قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018 السّاعة 13:33
إثر تعرّض شخص إلى عمليّة تحيّل من قبل شخص أجنبي من أصول افريقيّة بعد تقديمه له مبلغ مالي قدره 3 آلاف دينارا...
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
فلسطين تضيع... وصمت العرب مُريب
في عمليّة خلط للأوراق على الطريقة الاستخباراتية، والتي تعتمد على بثّ المعلومة ثم سحبها، قال أمس رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو أنه لم يبلغ الادارة الامريكية...
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