قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل

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إثر تعرّض شخص إلى عمليّة تحيّل من قبل شخص أجنبي من أصول افريقيّة بعد تقديمه له مبلغ مالي قدره 3 آلاف دينارا وذلك على خلفيّة ايهامه بكونه يرغب الاستثمار في تونس، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج ولاية تونس يوم امس بتعميق التّحرّيات من الكشف عن عمليّة تحيّل مماثلة تضرّر فيها شخص ثان بعد تقديمه لنفس الشّخص (يحمل نفس الأوصاف) مبلغ مالي قدره 07 آلاف دينارا وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وبحصر الشّبهة في شخص أجنبي ونصب كمين محكم له بجهة ضفاف البحيرة، تمكّنت منطقة الأمن الوطني المذكورة من القبض عليه وبعرضه على المتضرّرين، تعرّفا عليه من الوهلة الأولى وقد اعترف بما نسب إليه مصرّحا أنّه يعمل صلب شبكة مختصّة في التّحيّل وقد تمكّن من ارتكاب 05 عمليّات تحيّل مماثلة.
وحجزت منطقة الأمن الوطني المذكورة حقيبة خاصّة به داخلها 29 حزمة من أوراق خضراء اللّون في شكل أوراق عملة وبعرضها عليه أفاد أنّها تخصّه وقد اقتناها بهدف استعمالها لاستدراج ضحاياه.
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.
إثر تعرّض شخص إلى عمليّة تحيّل من قبل شخص أجنبي من أصول افريقيّة بعد تقديمه له مبلغ مالي قدره 3 آلاف دينارا وذلك على خلفيّة ايهامه بكونه يرغب الاستثمار في تونس، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج ولاية تونس يوم امس بتعميق التّحرّيات من الكشف عن عمليّة تحيّل مماثلة تضرّر فيها شخص ثان بعد تقديمه لنفس الشّخص (يحمل نفس الأوصاف) مبلغ مالي قدره 07 آلاف دينارا وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وبحصر الشّبهة في شخص أجنبي ونصب كمين محكم له بجهة ضفاف البحيرة، تمكّنت منطقة الأمن الوطني المذكورة من القبض عليه وبعرضه على المتضرّرين، تعرّفا عليه من الوهلة الأولى وقد اعترف بما نسب إليه مصرّحا أنّه يعمل صلب شبكة مختصّة في التّحيّل وقد تمكّن من ارتكاب 05 عمليّات تحيّل مماثلة.
وحجزت منطقة الأمن الوطني المذكورة حقيبة خاصّة به داخلها 29 حزمة من أوراق خضراء اللّون في شكل أوراق عملة وبعرضها عليه أفاد أنّها تخصّه وقد اقتناها بهدف استعمالها لاستدراج ضحاياه.
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018