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يوم الخميس 15 فيفري 2018
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"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة‎
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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
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الثقافي
"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة‎
15 فيفري 2018 | 12:40

تنطلق القناة الوطنية الأولى بداية من سهرة الجمعة 16 فيفري مباشرة إثر الأخبار في بث منوعة فنية جديدة بعنوان "ليالينا" تتضمن أغان طربية راقية وانتاجات موسيقية جديدة.

"ليالينا" تعود بنا إلى الفن الأصيل والزمن الجميل وتستضيف في كل حلقة ثلة من نجوم الغناء والموسيقى في جو غنائي طربي تتخلله حوارات ونقاشات حول المشاريع الفنية الجديدة للضيوف.

المنوعة من إعداد وتقديم ندى بن شعبان وإخراج شفيق قطاط وتؤثث أولى حلقاتها الفنانة ألفة بن رمضان والفنان رامي خليل مع الشاعر المنصف المزغني وعالمة الفلك ليليا خلف الله.

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الثقافي
"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة‎
15 فيفري 2018 | 12:40

تنطلق القناة الوطنية الأولى بداية من سهرة الجمعة 16 فيفري مباشرة إثر الأخبار في بث منوعة فنية جديدة بعنوان "ليالينا" تتضمن أغان طربية راقية وانتاجات موسيقية جديدة.

"ليالينا" تعود بنا إلى الفن الأصيل والزمن الجميل وتستضيف في كل حلقة ثلة من نجوم الغناء والموسيقى في جو غنائي طربي تتخلله حوارات ونقاشات حول المشاريع الفنية الجديدة للضيوف.

المنوعة من إعداد وتقديم ندى بن شعبان وإخراج شفيق قطاط وتؤثث أولى حلقاتها الفنانة ألفة بن رمضان والفنان رامي خليل مع الشاعر المنصف المزغني وعالمة الفلك ليليا خلف الله.

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"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة‎
15 فيفري 2018 السّاعة 12:40
تنطلق القناة الوطنية الأولى بداية من سهرة الجمعة 16 فيفري مباشرة إثر الأخبار في بث منوعة فنية جديدة بعنوان...
المزيد >>
البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018 السّاعة 12:18
أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري في هذا السياق أن جهة الدعوة هي وزارة العلاقة مع...
المزيد >>
عروض اليوم
14 فيفري 2018 السّاعة 21:00
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
المزيد >>
فنانون وملحنون :المعاهد الموسيقية لا تنتج مبدعين
14 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أجمع عدد من المبدعين التونسيين على أن الإبداع والموهبة لا تدرّس في المعاهد المختصة، مشددين على أن أغلبهم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
فلسطين تضيع... وصمت العرب مُريب
في عمليّة خلط للأوراق على الطريقة الاستخباراتية، والتي تعتمد على بثّ المعلومة ثم سحبها، قال أمس رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو أنه لم يبلغ الادارة الامريكية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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