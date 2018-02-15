"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تنطلق القناة الوطنية الأولى بداية من سهرة الجمعة 16 فيفري مباشرة إثر الأخبار في بث منوعة فنية جديدة بعنوان "ليالينا" تتضمن أغان طربية راقية وانتاجات موسيقية جديدة.

"ليالينا" تعود بنا إلى الفن الأصيل والزمن الجميل وتستضيف في كل حلقة ثلة من نجوم الغناء والموسيقى في جو غنائي طربي تتخلله حوارات ونقاشات حول المشاريع الفنية الجديدة للضيوف.

المنوعة من إعداد وتقديم ندى بن شعبان وإخراج شفيق قطاط وتؤثث أولى حلقاتها الفنانة ألفة بن رمضان والفنان رامي خليل مع الشاعر المنصف المزغني وعالمة الفلك ليليا خلف الله.