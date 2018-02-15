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15 فيفري 2018
تنطلق القناة الوطنية الأولى بداية من سهرة الجمعة 16 فيفري مباشرة إثر الأخبار في بث منوعة فنية جديدة بعنوان "ليالينا" تتضمن أغان طربية راقية وانتاجات موسيقية جديدة.
"ليالينا" تعود بنا إلى الفن الأصيل والزمن الجميل وتستضيف في كل حلقة ثلة من نجوم الغناء والموسيقى في جو غنائي طربي تتخلله حوارات ونقاشات حول المشاريع الفنية الجديدة للضيوف.
المنوعة من إعداد وتقديم ندى بن شعبان وإخراج شفيق قطاط وتؤثث أولى حلقاتها الفنانة ألفة بن رمضان والفنان رامي خليل مع الشاعر المنصف المزغني وعالمة الفلك ليليا خلف الله.
تنطلق القناة الوطنية الأولى بداية من سهرة الجمعة 16 فيفري مباشرة إثر الأخبار في بث منوعة فنية جديدة بعنوان "ليالينا" تتضمن أغان طربية راقية وانتاجات موسيقية جديدة.
"ليالينا" تعود بنا إلى الفن الأصيل والزمن الجميل وتستضيف في كل حلقة ثلة من نجوم الغناء والموسيقى في جو غنائي طربي تتخلله حوارات ونقاشات حول المشاريع الفنية الجديدة للضيوف.
المنوعة من إعداد وتقديم ندى بن شعبان وإخراج شفيق قطاط وتؤثث أولى حلقاتها الفنانة ألفة بن رمضان والفنان رامي خليل مع الشاعر المنصف المزغني وعالمة الفلك ليليا خلف الله.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018