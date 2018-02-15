ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟

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تونس - الشروق اون لاين: مثّلت متابعة آليات تنفيذ الأحكام القضائية و سبل تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تحول دون وصول بعض المتقاضين إلى حقوقهم، وخاصة في علاقة بعدد من الأجهزة الإدارية، محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم بمقر وزارة العدل غازي الجريبي وزير العدل و عبد الستار بن موسى الموفق الإداري.
وقد تم بالمناسبة تثمين العمل المشترك القائم بين منظومة العدالة ومؤسسة الموفق الإداري في اتجاه تعزيز مقوّمات الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بضوابط القانون.
كما تم التطرق إلى إمكانية تنظيم ندوة علمية مشتركة بين وزارة العدل ومؤسسة الموفق الإداري حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
تونس - الشروق اون لاين: مثّلت متابعة آليات تنفيذ الأحكام القضائية و سبل تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تحول دون وصول بعض المتقاضين إلى حقوقهم، وخاصة في علاقة بعدد من الأجهزة الإدارية، محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم بمقر وزارة العدل غازي الجريبي وزير العدل و عبد الستار بن موسى الموفق الإداري.
وقد تم بالمناسبة تثمين العمل المشترك القائم بين منظومة العدالة ومؤسسة الموفق الإداري في اتجاه تعزيز مقوّمات الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بضوابط القانون.
كما تم التطرق إلى إمكانية تنظيم ندوة علمية مشتركة بين وزارة العدل ومؤسسة الموفق الإداري حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018