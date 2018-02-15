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يوم الخميس 15 فيفري 2018
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ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
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القضائي
ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018 | 12:27

تونس - الشروق اون لاين: مثّلت متابعة آليات تنفيذ الأحكام القضائية و سبل تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تحول دون وصول بعض المتقاضين إلى حقوقهم، وخاصة في علاقة بعدد من الأجهزة الإدارية، محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم بمقر وزارة العدل  غازي الجريبي وزير العدل و عبد الستار بن موسى الموفق الإداري.

وقد تم بالمناسبة تثمين العمل المشترك القائم بين منظومة العدالة ومؤسسة الموفق الإداري في اتجاه تعزيز مقوّمات الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بضوابط القانون. 

كما تم التطرق إلى إمكانية تنظيم ندوة علمية مشتركة بين وزارة العدل ومؤسسة الموفق الإداري حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

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القضائي
ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018 | 12:27

تونس - الشروق اون لاين: مثّلت متابعة آليات تنفيذ الأحكام القضائية و سبل تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تحول دون وصول بعض المتقاضين إلى حقوقهم، وخاصة في علاقة بعدد من الأجهزة الإدارية، محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم بمقر وزارة العدل  غازي الجريبي وزير العدل و عبد الستار بن موسى الموفق الإداري.

وقد تم بالمناسبة تثمين العمل المشترك القائم بين منظومة العدالة ومؤسسة الموفق الإداري في اتجاه تعزيز مقوّمات الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بضوابط القانون. 

كما تم التطرق إلى إمكانية تنظيم ندوة علمية مشتركة بين وزارة العدل ومؤسسة الموفق الإداري حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

تقرؤون أيضا
قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018 السّاعة 13:33
إثر تعرّض شخص إلى عمليّة تحيّل من قبل شخص أجنبي من أصول افريقيّة بعد تقديمه له مبلغ مالي قدره 3 آلاف دينارا...
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15 فيفري 2018 السّاعة 13:30
تونس –الشروق: تحقيق منى البوعزيزي: «الشروق» تنشر أسرارا جديدة عن تغلغل شبكة الجوسسة داخل أروقة وزارات...
المزيد >>
صفاقس: يحجز صديقته ويعذّبها حرقا
15 فيفري 2018 السّاعة 13:20
نجح أعوان فرقة شرطة النجدة بصفاقس من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 36 سنة قام باحتجاز صديقته(40 سنة) لمدة...
المزيد >>
بسبب مبادرة «المساواة في الميراث»: عامان سجنا لمتشدّد «كفّر» رئيس الجمهورية
15 فيفري 2018 السّاعة 13:10
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
فلسطين تضيع... وصمت العرب مُريب
في عمليّة خلط للأوراق على الطريقة الاستخباراتية، والتي تعتمد على بثّ المعلومة ثم سحبها، قال أمس رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو أنه لم يبلغ الادارة الامريكية...
المزيد >>
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