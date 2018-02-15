ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟

تونس - الشروق اون لاين: مثّلت متابعة آليات تنفيذ الأحكام القضائية و سبل تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تحول دون وصول بعض المتقاضين إلى حقوقهم، وخاصة في علاقة بعدد من الأجهزة الإدارية، محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم بمقر وزارة العدل غازي الجريبي وزير العدل و عبد الستار بن موسى الموفق الإداري.

وقد تم بالمناسبة تثمين العمل المشترك القائم بين منظومة العدالة ومؤسسة الموفق الإداري في اتجاه تعزيز مقوّمات الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بضوابط القانون.

كما تم التطرق إلى إمكانية تنظيم ندوة علمية مشتركة بين وزارة العدل ومؤسسة الموفق الإداري حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.