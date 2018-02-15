تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!

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تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: تعرّض، مساء أمس الاربعاء، مواطن بولاية تطاوين الى مضاعفات صحية خطيرة على مستوى عينه وكاد يصاب بالعمى بسبب ماء "الترفاس" (الكمأ) الذي اضر بالشبكية.
وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها، فان المصاب قام بتقطير ماء "الترفاس" في احدى عينيه باعتبار ان هذه الثمرة تتمتع بفوائد صحية لمعالجة امراض العين، غير ان هذا الاخير احس بآلام حادة على مستوى عينه التي لم يتمكن من فتحتها ولم يعد قادرا على البصر. وقد تعكرت حالته الصحية مما استوجب تحويله على جناح السرعة الى مستشفى المنستير وخضع الى عملية جراحية ناجحة، وفق تأكيد احد الاطباء بالمستشفى.
وقد اثبتت التحاليل الطبية ان ثمرة "الترفاس" التي استعملها المصاب كانت تحتوي على كمية من السموم مصدرها الحشرات السامة باعتبار ان هذه الثمرة تنمو في الصحراء.
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: تعرّض، مساء أمس الاربعاء، مواطن بولاية تطاوين الى مضاعفات صحية خطيرة على مستوى عينه وكاد يصاب بالعمى بسبب ماء "الترفاس" (الكمأ) الذي اضر بالشبكية.
وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها، فان المصاب قام بتقطير ماء "الترفاس" في احدى عينيه باعتبار ان هذه الثمرة تتمتع بفوائد صحية لمعالجة امراض العين، غير ان هذا الاخير احس بآلام حادة على مستوى عينه التي لم يتمكن من فتحتها ولم يعد قادرا على البصر. وقد تعكرت حالته الصحية مما استوجب تحويله على جناح السرعة الى مستشفى المنستير وخضع الى عملية جراحية ناجحة، وفق تأكيد احد الاطباء بالمستشفى.
وقد اثبتت التحاليل الطبية ان ثمرة "الترفاس" التي استعملها المصاب كانت تحتوي على كمية من السموم مصدرها الحشرات السامة باعتبار ان هذه الثمرة تنمو في الصحراء.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018