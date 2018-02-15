تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: تعرّض، مساء أمس الاربعاء، مواطن بولاية تطاوين الى مضاعفات صحية خطيرة على مستوى عينه وكاد يصاب بالعمى بسبب ماء "الترفاس" (الكمأ) الذي اضر بالشبكية.

وحسب المعطيات التي تحصلنا عليها، فان المصاب قام بتقطير ماء "الترفاس" في احدى عينيه باعتبار ان هذه الثمرة تتمتع بفوائد صحية لمعالجة امراض العين، غير ان هذا الاخير احس بآلام حادة على مستوى عينه التي لم يتمكن من فتحتها ولم يعد قادرا على البصر. وقد تعكرت حالته الصحية مما استوجب تحويله على جناح السرعة الى مستشفى المنستير وخضع الى عملية جراحية ناجحة، وفق تأكيد احد الاطباء بالمستشفى.

وقد اثبتت التحاليل الطبية ان ثمرة "الترفاس" التي استعملها المصاب كانت تحتوي على كمية من السموم مصدرها الحشرات السامة باعتبار ان هذه الثمرة تنمو في الصحراء.