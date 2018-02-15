الجزائري محرز عاد بقوة

قال مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، كلود بويل، إن الجزائري رياض محرز (26 عاما) يقدم أفضل أداء له على الإطلاق منذ أن أنهى 10 أيام من القطيعة مع النادي.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن محرز عاد لمستواه المعتاد أجاب بويل: "أعتقد أنه يؤدي أفضل من المعتاد، إنه في مستوى جيد وبدون أي مشاكل".

وأضاف :"أعتقد أنه أمر مهم للغاية وضع حد للأقاويل بشأن رياض الذي عاد بالفعل ولعب أمام مانشستر سيتي، وعليه الآن أن يواصل السير في هذا الطريق".

وعاد محرز لتدريبات الفريق الجمعة الماضية للمرة الأولى بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام محلية إلى أن اللاعب غاب بسب شعوره "بالإحباط".

لكن محرز أصدر بيانا وصف فيه التكهنات بشأن أسباب غيابه عن الفريق بأنها "افتراضات غير صحيحة".

ولعب محرز بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها الثعالب أمام المضيف مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري بنتيجة 1-5 ضمن الجولة الـ27 من البريميرليغ، ويتوقع أن يشارك غدا الجمعة أساسيا أمام شيفلد يونايتد في الدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن أظهر تحسنا في التدريب.

وأضاف المدرب بويل: "عاد (محرز) ويحمل ابتسامة على وجهه بعد أن تجاوز الماضي. كل اللاعبين يرغبون في مواصلة الطريق".