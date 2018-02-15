الجزائري محرز عاد بقوة

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قال مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، كلود بويل، إن الجزائري رياض محرز (26 عاما) يقدم أفضل أداء له على الإطلاق منذ أن أنهى 10 أيام من القطيعة مع النادي.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن محرز عاد لمستواه المعتاد أجاب بويل: "أعتقد أنه يؤدي أفضل من المعتاد، إنه في مستوى جيد وبدون أي مشاكل".
وأضاف :"أعتقد أنه أمر مهم للغاية وضع حد للأقاويل بشأن رياض الذي عاد بالفعل ولعب أمام مانشستر سيتي، وعليه الآن أن يواصل السير في هذا الطريق".
وعاد محرز لتدريبات الفريق الجمعة الماضية للمرة الأولى بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام محلية إلى أن اللاعب غاب بسب شعوره "بالإحباط".
لكن محرز أصدر بيانا وصف فيه التكهنات بشأن أسباب غيابه عن الفريق بأنها "افتراضات غير صحيحة".
ولعب محرز بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها الثعالب أمام المضيف مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري بنتيجة 1-5 ضمن الجولة الـ27 من البريميرليغ، ويتوقع أن يشارك غدا الجمعة أساسيا أمام شيفلد يونايتد في الدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن أظهر تحسنا في التدريب.
وأضاف المدرب بويل: "عاد (محرز) ويحمل ابتسامة على وجهه بعد أن تجاوز الماضي. كل اللاعبين يرغبون في مواصلة الطريق".
قال مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، كلود بويل، إن الجزائري رياض محرز (26 عاما) يقدم أفضل أداء له على الإطلاق منذ أن أنهى 10 أيام من القطيعة مع النادي.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن محرز عاد لمستواه المعتاد أجاب بويل: "أعتقد أنه يؤدي أفضل من المعتاد، إنه في مستوى جيد وبدون أي مشاكل".
وأضاف :"أعتقد أنه أمر مهم للغاية وضع حد للأقاويل بشأن رياض الذي عاد بالفعل ولعب أمام مانشستر سيتي، وعليه الآن أن يواصل السير في هذا الطريق".
وعاد محرز لتدريبات الفريق الجمعة الماضية للمرة الأولى بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام محلية إلى أن اللاعب غاب بسب شعوره "بالإحباط".
لكن محرز أصدر بيانا وصف فيه التكهنات بشأن أسباب غيابه عن الفريق بأنها "افتراضات غير صحيحة".
ولعب محرز بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها الثعالب أمام المضيف مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري بنتيجة 1-5 ضمن الجولة الـ27 من البريميرليغ، ويتوقع أن يشارك غدا الجمعة أساسيا أمام شيفلد يونايتد في الدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن أظهر تحسنا في التدريب.
وأضاف المدرب بويل: "عاد (محرز) ويحمل ابتسامة على وجهه بعد أن تجاوز الماضي. كل اللاعبين يرغبون في مواصلة الطريق".
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018