صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة

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تمكّنت يوم 14 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على 05 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 18 و24 سنة أصيلي ولاية قابس من بينهم وسيطين وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 9400 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 160 "أورو" ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتحري معهم إعترفوا بأنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف إلى المساعدة على مغادرة التراب التونسي خلسة".
تمكّنت يوم 14 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على 05 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 18 و24 سنة أصيلي ولاية قابس من بينهم وسيطين وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 9400 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 160 "أورو" ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتحري معهم إعترفوا بأنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف إلى المساعدة على مغادرة التراب التونسي خلسة".
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018