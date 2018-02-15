صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم 14 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إلقاء القبض على 05 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 18 و24 سنة أصيلي ولاية قابس من بينهم وسيطين وحجزت لديهم مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 9400 دينار ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 160 "أورو" ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبالتحري معهم إعترفوا بأنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل الجهة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بمباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها "تكوين وفاق يهدف إلى المساعدة على مغادرة التراب التونسي خلسة".