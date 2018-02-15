طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"

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يدرس خبراء في دول المغرب العربي، تقديم مشروع مشترك لإدراج طبق الكسكسي في قائمة التراث العالمي التي تعدها اليونسكو.
فهذا الطبق الذي تفوح رائحته من مطابخ دول شمال إفريقيا محور توافق بين هذه الدول، وقد يشكل عنصر تهدئة للعلاقات الديبلوماسية المعقدة بينها.
ويعمل خبراء من الدول المغاربية على تقديم مشروع مشترك لإدراج طبق الكسكسي الشهير في قائمة التراث العالمي.
وتتنافس كل من المغرب والجزائر وتونس على أحقية نسبة طبق الكسكسي إليها،وهو تنافس يجد ما يبرره إذا أن هذا الطبق بات يغزو الموائد في كل هذه الدول، رغم بعض الاختلاف حتى بين مدن البلد الواحد.
فالكسكسي الجزائري له أسراره على غرار الكسكسي المغربي الذي له ما يميزه.
وبدورهم يقول التونسيون إن الكسكسي عندهم مختلف وله نكهته المميزة، وخاصة الكسكسي بالسمك الذي ينفرد به المطبخ التونسي.
وأيا كانت نسبة هذا الطبق فإن باحثين يجمعون على أن الكسكس ذو أصول أمازيغية، وهو ملك مشترك لشعوب المنطقة، وُجد قبل أن تظهر الدول الموجودة حاليا.
وخطوة المشروع المشترك بين الدول المغاربية جاءت بعد أن أثار اعتزام الجزائر عام 2016 إدراج الكسكسي وموسيقى الراي في قائمة التراث العالمي، حفيظة المغرب.
وقد اعتبر العديد خطوة المشروع المشترك عاملا قد يمكن من تعزيز الأواصر المتينة بين الشعوب المغاربية التي تجتمع على مشتركات أخرى علاوة على هذا الطبق.
يدرس خبراء في دول المغرب العربي، تقديم مشروع مشترك لإدراج طبق الكسكسي في قائمة التراث العالمي التي تعدها اليونسكو.
فهذا الطبق الذي تفوح رائحته من مطابخ دول شمال إفريقيا محور توافق بين هذه الدول، وقد يشكل عنصر تهدئة للعلاقات الديبلوماسية المعقدة بينها.
ويعمل خبراء من الدول المغاربية على تقديم مشروع مشترك لإدراج طبق الكسكسي الشهير في قائمة التراث العالمي.
وتتنافس كل من المغرب والجزائر وتونس على أحقية نسبة طبق الكسكسي إليها،وهو تنافس يجد ما يبرره إذا أن هذا الطبق بات يغزو الموائد في كل هذه الدول، رغم بعض الاختلاف حتى بين مدن البلد الواحد.
فالكسكسي الجزائري له أسراره على غرار الكسكسي المغربي الذي له ما يميزه.
وبدورهم يقول التونسيون إن الكسكسي عندهم مختلف وله نكهته المميزة، وخاصة الكسكسي بالسمك الذي ينفرد به المطبخ التونسي.
وأيا كانت نسبة هذا الطبق فإن باحثين يجمعون على أن الكسكس ذو أصول أمازيغية، وهو ملك مشترك لشعوب المنطقة، وُجد قبل أن تظهر الدول الموجودة حاليا.
وخطوة المشروع المشترك بين الدول المغاربية جاءت بعد أن أثار اعتزام الجزائر عام 2016 إدراج الكسكسي وموسيقى الراي في قائمة التراث العالمي، حفيظة المغرب.
وقد اعتبر العديد خطوة المشروع المشترك عاملا قد يمكن من تعزيز الأواصر المتينة بين الشعوب المغاربية التي تجتمع على مشتركات أخرى علاوة على هذا الطبق.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018