هندية تذرف دما بدلا من الدموع!

قرر مواطن هندي الانفصال عن زوجته ونعتها بـ "الساحرة" بسبب مرضها النادر الذي يسبب ذرف دموع دموية. وتفيد صحيفة ديلي ستار بأن الشابة غيتا (21 سنة) من مدينة سهار بولاية بيهار الشرقية، تعاني من مرض التعرق الدموي "hematidrosis"، ما دفع بزوجها إلى نعتها بالساحرة وتطليقها.

أما والد غيتا فيؤكد أن مرض ابنته يتطور يوما بعد آخر، وقد بدأ الدم يظهر على مناطق أخرى من جسمها. أما الأطباء فقد أشاروا إلى أن ضغط الدم اعتيادي وليس هناك مشكلة في مؤشرات تخثر الدم.

ويعد مرض التعرق الدموي "hematidrosis" نادرا جدا، ولم تسجل منه خلال التاريخ البشري أكثر من 30 حالة. ويسبب المرض امتزاج العرق مع الدم، وينضح إلى خارج الجلد على شكل سائل وردي اللون في حالة التوتر الشديد.