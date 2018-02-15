هندية تذرف دما بدلا من الدموع!

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قرر مواطن هندي الانفصال عن زوجته ونعتها بـ "الساحرة" بسبب مرضها النادر الذي يسبب ذرف دموع دموية. وتفيد صحيفة ديلي ستار بأن الشابة غيتا (21 سنة) من مدينة سهار بولاية بيهار الشرقية، تعاني من مرض التعرق الدموي "hematidrosis"، ما دفع بزوجها إلى نعتها بالساحرة وتطليقها.
أما والد غيتا فيؤكد أن مرض ابنته يتطور يوما بعد آخر، وقد بدأ الدم يظهر على مناطق أخرى من جسمها. أما الأطباء فقد أشاروا إلى أن ضغط الدم اعتيادي وليس هناك مشكلة في مؤشرات تخثر الدم.
ويعد مرض التعرق الدموي "hematidrosis" نادرا جدا، ولم تسجل منه خلال التاريخ البشري أكثر من 30 حالة. ويسبب المرض امتزاج العرق مع الدم، وينضح إلى خارج الجلد على شكل سائل وردي اللون في حالة التوتر الشديد.
قرر مواطن هندي الانفصال عن زوجته ونعتها بـ "الساحرة" بسبب مرضها النادر الذي يسبب ذرف دموع دموية. وتفيد صحيفة ديلي ستار بأن الشابة غيتا (21 سنة) من مدينة سهار بولاية بيهار الشرقية، تعاني من مرض التعرق الدموي "hematidrosis"، ما دفع بزوجها إلى نعتها بالساحرة وتطليقها.
أما والد غيتا فيؤكد أن مرض ابنته يتطور يوما بعد آخر، وقد بدأ الدم يظهر على مناطق أخرى من جسمها. أما الأطباء فقد أشاروا إلى أن ضغط الدم اعتيادي وليس هناك مشكلة في مؤشرات تخثر الدم.
ويعد مرض التعرق الدموي "hematidrosis" نادرا جدا، ولم تسجل منه خلال التاريخ البشري أكثر من 30 حالة. ويسبب المرض امتزاج العرق مع الدم، وينضح إلى خارج الجلد على شكل سائل وردي اللون في حالة التوتر الشديد.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018