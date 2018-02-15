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يوم الخميس 15 فيفري 2018
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بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الأولى
بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018 | 11:15

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق السيارة الرابط بين تونس وسوسة وتحديدا على مستوى النقطة الكيلومترية 80 من جهة سيدي خليفة تمثلت في انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بحاوية مما عطل حركة المرور وغلق الطريق مما دفع بأعوان الفرقة الثانية للحرس الوطني بتحويل مستعملي الطريق إلى الطريق الفرعي لتسهيل حركة المرور.

وأكد مصدر أمني لمراسلنا بالجهة أن غلق الطريق انطلق مند التاسعة صباحا ليتواصل إلى ساعة كأقصى تقدير من أجل إزالة الحاوية وما فيها من الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل إصابة السائق ومرافقه إصابة خفيفة حسب ما توفر لنا من معلومات أولية حيث تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والخضوع الفحوصات الطبية.

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الأولى
بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018 | 11:15

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق السيارة الرابط بين تونس وسوسة وتحديدا على مستوى النقطة الكيلومترية 80 من جهة سيدي خليفة تمثلت في انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بحاوية مما عطل حركة المرور وغلق الطريق مما دفع بأعوان الفرقة الثانية للحرس الوطني بتحويل مستعملي الطريق إلى الطريق الفرعي لتسهيل حركة المرور.

وأكد مصدر أمني لمراسلنا بالجهة أن غلق الطريق انطلق مند التاسعة صباحا ليتواصل إلى ساعة كأقصى تقدير من أجل إزالة الحاوية وما فيها من الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل إصابة السائق ومرافقه إصابة خفيفة حسب ما توفر لنا من معلومات أولية حيث تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والخضوع الفحوصات الطبية.

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فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
فلسطين تضيع... وصمت العرب مُريب
في عمليّة خلط للأوراق على الطريقة الاستخباراتية، والتي تعتمد على بثّ المعلومة ثم سحبها، قال أمس رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو أنه لم يبلغ الادارة الامريكية...
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