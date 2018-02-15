بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور

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سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق السيارة الرابط بين تونس وسوسة وتحديدا على مستوى النقطة الكيلومترية 80 من جهة سيدي خليفة تمثلت في انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بحاوية مما عطل حركة المرور وغلق الطريق مما دفع بأعوان الفرقة الثانية للحرس الوطني بتحويل مستعملي الطريق إلى الطريق الفرعي لتسهيل حركة المرور.
وأكد مصدر أمني لمراسلنا بالجهة أن غلق الطريق انطلق مند التاسعة صباحا ليتواصل إلى ساعة كأقصى تقدير من أجل إزالة الحاوية وما فيها من الطريق.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل إصابة السائق ومرافقه إصابة خفيفة حسب ما توفر لنا من معلومات أولية حيث تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والخضوع الفحوصات الطبية.
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى الطريق السيارة الرابط بين تونس وسوسة وتحديدا على مستوى النقطة الكيلومترية 80 من جهة سيدي خليفة تمثلت في انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بحاوية مما عطل حركة المرور وغلق الطريق مما دفع بأعوان الفرقة الثانية للحرس الوطني بتحويل مستعملي الطريق إلى الطريق الفرعي لتسهيل حركة المرور.
وأكد مصدر أمني لمراسلنا بالجهة أن غلق الطريق انطلق مند التاسعة صباحا ليتواصل إلى ساعة كأقصى تقدير من أجل إزالة الحاوية وما فيها من الطريق.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل إصابة السائق ومرافقه إصابة خفيفة حسب ما توفر لنا من معلومات أولية حيث تم تحويلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والخضوع الفحوصات الطبية.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018