وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني

اضطر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للانتظار عدة دقائق في قصر الرئاسة اللبناني قبل أن يستقبله نظيره اللبناني قبل محادثاته مع الرئيس ميشال عون اليوم الخميس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تيلرسون وهو يجلس في غرفة وبجواره مقعد شاغر قبل أن يدخل نظيره اللبناني جبران باسيل ويصافحه فيما بدا خروجا على العرف الدبلوماسي.

ويزور تيلرسون لبنان، وهو من الدول الرئيسية التي تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية، في إطار جولة إقليمية. وقال شاهد من رويترز إن باسيل لم يستقبل تيلرسون عند مدخل القصر عندما وصل موكبه.

وعون، والد زوجة وزير الخارجية باسيل، حليف سياسي لحزب الله اللبناني والذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. ومن المقرر أن يجتمع تيلرسون أيضا مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري