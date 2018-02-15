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يوم الخميس 15 فيفري 2018
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اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
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السياسي
اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018 | 10:41

انطلقت عملية قبول الترشحات للانتخابات البلدية 2018 اليوم الخميس 15 فيفري 2018 وتتواصل إلى غاية يوم الخميس 22 فيفري 2018 يوميا خلال التوقيت الإداري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وذلك بالمكاتب المركزية لقبول الترشحات التالية:

www.isie.tn/ls1

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اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
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اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018 | 10:41

انطلقت عملية قبول الترشحات للانتخابات البلدية 2018 اليوم الخميس 15 فيفري 2018 وتتواصل إلى غاية يوم الخميس 22 فيفري 2018 يوميا خلال التوقيت الإداري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء وذلك بالمكاتب المركزية لقبول الترشحات التالية:

www.isie.tn/ls1

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بسبب غياب قانون لحماية المعطيات الشخصية: تونس على «قائمة سوداء» أخرى؟
15 فيفري 2018 السّاعة 11:20
بالرغم من التحذيرات المتتالية ,وبالرغم من دق ناقوس الخطر اكثر من مرّة ,الاّ ان السلطة في تونس لا تستفيق الاّ...
المزيد >>
اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018 السّاعة 10:41
انطلقت عملية قبول الترشحات للانتخابات البلدية...
المزيد >>
رسمي: بالفيديو.. الشاذلي العيّاري يقدّم إستقالته كمحافظ للبنك المركزي
14 فيفري 2018 السّاعة 21:11
تونس - الشروق أون لاين: إستقبل رئيس الحكومة يوسف...
المزيد >>
عين على البرلمان
14 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مزق نائب الجبهة الشعبیة عمار عمروسیة، أمس علم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
فلسطين تضيع... وصمت العرب مُريب
في عمليّة خلط للأوراق على الطريقة الاستخباراتية، والتي تعتمد على بثّ المعلومة ثم سحبها، قال أمس رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو أنه لم يبلغ الادارة الامريكية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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