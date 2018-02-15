حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا

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قالت حركة طالبان الإفغانية إنها ترغب في إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاما. وجهت الحركة حديثها للشعب الأمريكي في بيان لها، أمس الأربعاء 14 فيفري، مؤكدة: "نفضل حل المسألة الأفغانية من خلال حوار سلمي"، حسب "رويترز".
وحذرت الحركة أمريكا من "اعتبار هذه الرسالة علامة على ضعفها".
ودعت طالبان أمريكا إلى إنهاء "الاحتلال"، مشيرة إلى استمرار القتال ضد القوات الأمريكية، مطالبة من الولايات المتحدة الأمريكية القبول بحق الحركة في تشكيل حكومة.
وقال متحدث باسم مهمة عسكرية يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن هجمات طالبان على المدنيين لا تظهر استعدادها لخوض "مفاوضات سلام حسنة النية"، مشيرا
إلى أن الحكومة الأفغانية أعلنت بوضوح في مناسبات عدة استعدادها لبدء عملية سلام.
وأكدت الحركة أنه بإمكانها حل المشكلات بكل جوانبها "من خلال سياسة وحوار صحيين".
قالت حركة طالبان الإفغانية إنها ترغب في إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاما. وجهت الحركة حديثها للشعب الأمريكي في بيان لها، أمس الأربعاء 14 فيفري، مؤكدة: "نفضل حل المسألة الأفغانية من خلال حوار سلمي"، حسب "رويترز".
وحذرت الحركة أمريكا من "اعتبار هذه الرسالة علامة على ضعفها".
ودعت طالبان أمريكا إلى إنهاء "الاحتلال"، مشيرة إلى استمرار القتال ضد القوات الأمريكية، مطالبة من الولايات المتحدة الأمريكية القبول بحق الحركة في تشكيل حكومة.
وقال متحدث باسم مهمة عسكرية يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن هجمات طالبان على المدنيين لا تظهر استعدادها لخوض "مفاوضات سلام حسنة النية"، مشيرا
إلى أن الحكومة الأفغانية أعلنت بوضوح في مناسبات عدة استعدادها لبدء عملية سلام.
وأكدت الحركة أنه بإمكانها حل المشكلات بكل جوانبها "من خلال سياسة وحوار صحيين".
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018