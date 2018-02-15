حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قالت حركة طالبان الإفغانية إنها ترغب في إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عاما. وجهت الحركة حديثها للشعب الأمريكي في بيان لها، أمس الأربعاء 14 فيفري، مؤكدة: "نفضل حل المسألة الأفغانية من خلال حوار سلمي"، حسب "رويترز".

وحذرت الحركة أمريكا من "اعتبار هذه الرسالة علامة على ضعفها".

ودعت طالبان أمريكا إلى إنهاء "الاحتلال"، مشيرة إلى استمرار القتال ضد القوات الأمريكية، مطالبة من الولايات المتحدة الأمريكية القبول بحق الحركة في تشكيل حكومة.

وقال متحدث باسم مهمة عسكرية يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان إن هجمات طالبان على المدنيين لا تظهر استعدادها لخوض "مفاوضات سلام حسنة النية"، مشيرا

إلى أن الحكومة الأفغانية أعلنت بوضوح في مناسبات عدة استعدادها لبدء عملية سلام.

وأكدت الحركة أنه بإمكانها حل المشكلات بكل جوانبها "من خلال سياسة وحوار صحيين".