راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار

شب ليلة امس الاربعاء حريق بورشة لاصلاح ودهن السيارت بمدينة راس الجبل اسفر عن حرق خمس سيارات وجرار كانت بداخلها، وفق تاكيد مصدر محلي مسؤول.

واوضح المصدر ذاته ان الورشة الواقعة بطابق ارضي لبناية متركبة من طابقين ،كانت مغلقة حين تصاعدت فجاة السنة اللهب والدخان الكثيف من خلال الشبابيك ،قبل ان تمتد لباقي المحيط السكني والتجاري بالموقع 0وقد تم اجلاء الاسر القاطنة بباقي الطوابق السكنية من طرف مصالح الحماية المدنية.

واضاف ذات المصدر انه تمت اخماد الحريق دون حدوث اي اضرار بشريةباستثناء الخسائر المادية المتعلقة بتجهيزات الورشة وكل الاليات التي كانت بداخله وهي السيارات الخمس والجرار . وقد تكفلت المصالح الامنية والفنية بالبحث في اسباب الحريق.