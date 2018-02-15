راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار

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09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018
شب ليلة امس الاربعاء حريق بورشة لاصلاح ودهن السيارت بمدينة راس الجبل اسفر عن حرق خمس سيارات وجرار كانت بداخلها، وفق تاكيد مصدر محلي مسؤول.
واوضح المصدر ذاته ان الورشة الواقعة بطابق ارضي لبناية متركبة من طابقين ،كانت مغلقة حين تصاعدت فجاة السنة اللهب والدخان الكثيف من خلال الشبابيك ،قبل ان تمتد لباقي المحيط السكني والتجاري بالموقع 0وقد تم اجلاء الاسر القاطنة بباقي الطوابق السكنية من طرف مصالح الحماية المدنية.
واضاف ذات المصدر انه تمت اخماد الحريق دون حدوث اي اضرار بشريةباستثناء الخسائر المادية المتعلقة بتجهيزات الورشة وكل الاليات التي كانت بداخله وهي السيارات الخمس والجرار . وقد تكفلت المصالح الامنية والفنية بالبحث في اسباب الحريق.
شب ليلة امس الاربعاء حريق بورشة لاصلاح ودهن السيارت بمدينة راس الجبل اسفر عن حرق خمس سيارات وجرار كانت بداخلها، وفق تاكيد مصدر محلي مسؤول.
واوضح المصدر ذاته ان الورشة الواقعة بطابق ارضي لبناية متركبة من طابقين ،كانت مغلقة حين تصاعدت فجاة السنة اللهب والدخان الكثيف من خلال الشبابيك ،قبل ان تمتد لباقي المحيط السكني والتجاري بالموقع 0وقد تم اجلاء الاسر القاطنة بباقي الطوابق السكنية من طرف مصالح الحماية المدنية.
واضاف ذات المصدر انه تمت اخماد الحريق دون حدوث اي اضرار بشريةباستثناء الخسائر المادية المتعلقة بتجهيزات الورشة وكل الاليات التي كانت بداخله وهي السيارات الخمس والجرار . وقد تكفلت المصالح الامنية والفنية بالبحث في اسباب الحريق.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018