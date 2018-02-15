وزارة الري المصرية تنذر العالم وتحذر من تعرض البلاد لجفاف قاتل

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حذرت وزارة الري المصرية من تعرض البلاد للجفاف، وطالبت العالم باعتبار أزمة جنوب إفريقيا إنذارا مبكرا لجفاف قد يأتي على الأخضر واليابس في مصر وغيرها.
وقال حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن الجفاف الذي تعرضت له "كيب تاون" جنوب إفريقيا بمثابة إنذار مبكر للعالم كله، وليس لمصر وحدها.
وأضاف أن الهدف من الفيديو الذي تناول مسألة الجفاف في جنوب إفريقيا، ونشره وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الاستفادة مما حدث في كيب تاون، مشيرا إلى أن تحذيرات منذ عام 2000 وجهت للسلطات الجنوب إفريقية تنبأت بحدوث الأزمة، ولم ينظر إليها بجدية.
وأكد أن دور العالم الاستفادة مما حدث خصوصا الدول التي تعاني العجز المائي.
وأشار إلى أن اختيار هذا الفيديو يكمن كذلك في مدى خطورة ما حدث في جنوب إفريقيا وضرورة توعية المواطنين لحجم الإنذار، مؤكدا أن القائمين على ملف المياه يضعون هذا الحدث في نصب أعينهم.
وختم بالقول: "من الممكن أن تتعرض مصر لمشكلات الجفاف إذا استمر السلوك الخاطئ في استخدام المياه".
حذرت وزارة الري المصرية من تعرض البلاد للجفاف، وطالبت العالم باعتبار أزمة جنوب إفريقيا إنذارا مبكرا لجفاف قد يأتي على الأخضر واليابس في مصر وغيرها.
وقال حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن الجفاف الذي تعرضت له "كيب تاون" جنوب إفريقيا بمثابة إنذار مبكر للعالم كله، وليس لمصر وحدها.
وأضاف أن الهدف من الفيديو الذي تناول مسألة الجفاف في جنوب إفريقيا، ونشره وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الاستفادة مما حدث في كيب تاون، مشيرا إلى أن تحذيرات منذ عام 2000 وجهت للسلطات الجنوب إفريقية تنبأت بحدوث الأزمة، ولم ينظر إليها بجدية.
وأكد أن دور العالم الاستفادة مما حدث خصوصا الدول التي تعاني العجز المائي.
وأشار إلى أن اختيار هذا الفيديو يكمن كذلك في مدى خطورة ما حدث في جنوب إفريقيا وضرورة توعية المواطنين لحجم الإنذار، مؤكدا أن القائمين على ملف المياه يضعون هذا الحدث في نصب أعينهم.
وختم بالقول: "من الممكن أن تتعرض مصر لمشكلات الجفاف إذا استمر السلوك الخاطئ في استخدام المياه".
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018