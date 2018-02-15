وزارة الري المصرية تنذر العالم وتحذر من تعرض البلاد لجفاف قاتل

حذرت وزارة الري المصرية من تعرض البلاد للجفاف، وطالبت العالم باعتبار أزمة جنوب إفريقيا إنذارا مبكرا لجفاف قد يأتي على الأخضر واليابس في مصر وغيرها.

وقال حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن الجفاف الذي تعرضت له "كيب تاون" جنوب إفريقيا بمثابة إنذار مبكر للعالم كله، وليس لمصر وحدها.

وأضاف أن الهدف من الفيديو الذي تناول مسألة الجفاف في جنوب إفريقيا، ونشره وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الاستفادة مما حدث في كيب تاون، مشيرا إلى أن تحذيرات منذ عام 2000 وجهت للسلطات الجنوب إفريقية تنبأت بحدوث الأزمة، ولم ينظر إليها بجدية.

وأكد أن دور العالم الاستفادة مما حدث خصوصا الدول التي تعاني العجز المائي.

وأشار إلى أن اختيار هذا الفيديو يكمن كذلك في مدى خطورة ما حدث في جنوب إفريقيا وضرورة توعية المواطنين لحجم الإنذار، مؤكدا أن القائمين على ملف المياه يضعون هذا الحدث في نصب أعينهم.

وختم بالقول: "من الممكن أن تتعرض مصر لمشكلات الجفاف إذا استمر السلوك الخاطئ في استخدام المياه".

روسيا اليوم