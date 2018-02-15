التيار الديمقراطي اول قائمة تقدم ترشحها في بلدية قابس

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الشروق اون ﻻين- قابس - حبيب الحفيان
انطلقت مرحلة تقديم الترشحات لانتخابات البلدية في وﻻية قابس صباح اليوم الخميس لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس وبعد فتح باب الترشحات على الساعة الثامنة كانت اولى القائمات التي حضرت لتقديم ترشحها عن بلدية قابس في حدود الثامنة وعشردقائق هي قائمة حزب التيار الديمقراطي القائمة برئاسة الحسين عقوب وهو مستشار تشغيل كان قد تولى مسؤولية رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية قابس لفترة قصيرة سنة 2016. القائمة تضم بين اعضاها اللاعب السابق لمستقبل قابس مندر شمام .
الشروق اون ﻻين- قابس - حبيب الحفيان
انطلقت مرحلة تقديم الترشحات لانتخابات البلدية في وﻻية قابس صباح اليوم الخميس لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس وبعد فتح باب الترشحات على الساعة الثامنة كانت اولى القائمات التي حضرت لتقديم ترشحها عن بلدية قابس في حدود الثامنة وعشردقائق هي قائمة حزب التيار الديمقراطي القائمة برئاسة الحسين عقوب وهو مستشار تشغيل كان قد تولى مسؤولية رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية قابس لفترة قصيرة سنة 2016. القائمة تضم بين اعضاها اللاعب السابق لمستقبل قابس مندر شمام .
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018