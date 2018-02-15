التيار الديمقراطي اول قائمة تقدم ترشحها في بلدية قابس

الشروق اون ﻻين- قابس - حبيب الحفيان

انطلقت مرحلة تقديم الترشحات لانتخابات البلدية في وﻻية قابس صباح اليوم الخميس لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس وبعد فتح باب الترشحات على الساعة الثامنة كانت اولى القائمات التي حضرت لتقديم ترشحها عن بلدية قابس في حدود الثامنة وعشردقائق هي قائمة حزب التيار الديمقراطي القائمة برئاسة الحسين عقوب وهو مستشار تشغيل كان قد تولى مسؤولية رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية قابس لفترة قصيرة سنة 2016. القائمة تضم بين اعضاها اللاعب السابق لمستقبل قابس مندر شمام .