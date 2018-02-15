بسبب سوريا.. تجميد حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج

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قال الاتحاد الدولي للشطرنج إن حساباته البنكية في سويسرا جُمدت لأن رئيسه يخضع للعقوبات الأمريكية فيما يتصل بمزاعم عن تعاملاته مع الحكومة السورية.
وأدرج كيرسان إليومزينوف، وهو روسي يتولى رئاسة الاتحاد منذ عقدين، على قائمة العقوبات الأميركية في نوفمبر 2015 بعد اتهامه بمساعدة الحكومة السورية. ونفى إليومزينوف، وهو رجل أعمال مليونير وسياسي سابق، الاتهامات.
وقال نايجل كوشنر محامي إليومزينوف في لندن في بيان: "ينفي السيد كيرسان إليومزينوف المزاعم المشينة والكاذبة ضده وهو ليس على علم بأن (بنك) يو.بي.إس جمد حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج". وذكر بنك يو.بي.إس أنه لا يستطيع الإفصاح عن عملائه من الأفراد أو المنظمات.
وفي مارس الماضي اتهم إليومزينوف الاتحاد الدولي للشطرنج بمحاولة "الثورة" عليه للإطاحة به بإعلان استقالته بالمخالفة للحقيقة.
وقال إنه يعتزم أن يكمل فترة رئاسته كاملة وسيقرر هذا العام إن كان سيرشح نفسه مرة أخرى في سبتمبر.
قال الاتحاد الدولي للشطرنج إن حساباته البنكية في سويسرا جُمدت لأن رئيسه يخضع للعقوبات الأمريكية فيما يتصل بمزاعم عن تعاملاته مع الحكومة السورية.
وأدرج كيرسان إليومزينوف، وهو روسي يتولى رئاسة الاتحاد منذ عقدين، على قائمة العقوبات الأميركية في نوفمبر 2015 بعد اتهامه بمساعدة الحكومة السورية. ونفى إليومزينوف، وهو رجل أعمال مليونير وسياسي سابق، الاتهامات.
وقال نايجل كوشنر محامي إليومزينوف في لندن في بيان: "ينفي السيد كيرسان إليومزينوف المزاعم المشينة والكاذبة ضده وهو ليس على علم بأن (بنك) يو.بي.إس جمد حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج". وذكر بنك يو.بي.إس أنه لا يستطيع الإفصاح عن عملائه من الأفراد أو المنظمات.
وفي مارس الماضي اتهم إليومزينوف الاتحاد الدولي للشطرنج بمحاولة "الثورة" عليه للإطاحة به بإعلان استقالته بالمخالفة للحقيقة.
وقال إنه يعتزم أن يكمل فترة رئاسته كاملة وسيقرر هذا العام إن كان سيرشح نفسه مرة أخرى في سبتمبر.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018