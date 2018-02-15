جاكوب زوما يعلن استقالته من رئاسة جنوب أفريقيا

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أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه (الأربعاء) مذعنا لمطالب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي ينتمي إليه لوضع نهاية لحكمه الذي امتد لتسع سنوات شابتها الفضائح.
ورغم ذلك قال زوما (75 عاما) في خطاب الوداع، الذي استمر 30 دقيقة، إنه يختلف مع الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا بعد انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا للحزب في ديسمبر.
وأضاف: "لهذا اتخذت قرار الاستقالة من رئاسة الجمهورية ليسري فورا".
ومضى قائلا: "على الرغم من اختلافي مع قرار قيادة منظمتي فإنني كنت دوما عضوا منضبطا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".
وكان الحزب الحاكم قال إنه سيصوت على إقالته يوم الخميس.
وقال زوما: "ينبغي ألا تزهق أرواح باسمي. وأيضا يجب ألا ينقسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي باسمي".
وجاءت استقالته بعد ساعات من مداهمة الشرطة لمنزل حليفيه الأخوين جوبتا في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم فساد ضد زوما ودائرته المقربة. وينفي زوما والأخوان جوبتا ارتكاب أي مخالفات.
وفي ديسمبر عين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي نائب الرئيس سيريل رامافوسا رئيسا للحزب بدلا من زوما.
وأمر الحزب زوما بالتنحي عن منصبه يوم الثلاثاء. وحين لم يقدم استقالته الأربعاء أعلن أنه سيدعم مقترحا تقدمت به المعارضة في البرلمان لعزله.
وتنهي استقالته مشوار المناضل السابق الذي كافح ضد التمييز العنصري وله أربع زوجات وتاريخ امتد لعشرات السنين من التورط في الفضائح التي سببت حالة من الاستقطاب في البلاد.
وقبل ساعات من استقالة زوما هيمنت على جنوب أفريقيا أخبار مداهمة منزل حليفيه الأخوين جوبتا. وكانت منظمة معنية بمراقبة الفساد قد اتهمتهما قبل عامين باستغلال نفوذهما للسيطرة على شركات والحصول على عقود حكومية.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في جنوب أفريقيا إن أحد أفراد أسرة جوبتا ضمن المعتقلين. وقال مصدر قضائي بارز إن من المتوقع أن تلقي الشرطة القبض على سبعة آخرين وإن أفرادا من أسرة جوبتا سيكونون بينهم. وقال محام للعائلة الثرية ذات الأصول الهندية إنه لا يوجد بين المعتقلين أي من الأخوين جوبتا.
أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه (الأربعاء) مذعنا لمطالب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي ينتمي إليه لوضع نهاية لحكمه الذي امتد لتسع سنوات شابتها الفضائح.
ورغم ذلك قال زوما (75 عاما) في خطاب الوداع، الذي استمر 30 دقيقة، إنه يختلف مع الطريقة التي دفعه بها الحزب لترك السلطة مبكرا بعد انتخاب سيريل رامافوسا رئيسا للحزب في ديسمبر.
وأضاف: "لهذا اتخذت قرار الاستقالة من رئاسة الجمهورية ليسري فورا".
ومضى قائلا: "على الرغم من اختلافي مع قرار قيادة منظمتي فإنني كنت دوما عضوا منضبطا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".
وكان الحزب الحاكم قال إنه سيصوت على إقالته يوم الخميس.
وقال زوما: "ينبغي ألا تزهق أرواح باسمي. وأيضا يجب ألا ينقسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي باسمي".
وجاءت استقالته بعد ساعات من مداهمة الشرطة لمنزل حليفيه الأخوين جوبتا في إطار تحقيق يتعلق بمزاعم فساد ضد زوما ودائرته المقربة. وينفي زوما والأخوان جوبتا ارتكاب أي مخالفات.
وفي ديسمبر عين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي نائب الرئيس سيريل رامافوسا رئيسا للحزب بدلا من زوما.
وأمر الحزب زوما بالتنحي عن منصبه يوم الثلاثاء. وحين لم يقدم استقالته الأربعاء أعلن أنه سيدعم مقترحا تقدمت به المعارضة في البرلمان لعزله.
وتنهي استقالته مشوار المناضل السابق الذي كافح ضد التمييز العنصري وله أربع زوجات وتاريخ امتد لعشرات السنين من التورط في الفضائح التي سببت حالة من الاستقطاب في البلاد.
وقبل ساعات من استقالة زوما هيمنت على جنوب أفريقيا أخبار مداهمة منزل حليفيه الأخوين جوبتا. وكانت منظمة معنية بمراقبة الفساد قد اتهمتهما قبل عامين باستغلال نفوذهما للسيطرة على شركات والحصول على عقود حكومية.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في جنوب أفريقيا إن أحد أفراد أسرة جوبتا ضمن المعتقلين. وقال مصدر قضائي بارز إن من المتوقع أن تلقي الشرطة القبض على سبعة آخرين وإن أفرادا من أسرة جوبتا سيكونون بينهم. وقال محام للعائلة الثرية ذات الأصول الهندية إنه لا يوجد بين المعتقلين أي من الأخوين جوبتا.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018