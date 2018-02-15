أمريكا.. اعتقال طالب حاول تفجير مدرسته "أسوة" بسفاح فلوريدا!

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اعتقلت الشرطة في مدينة إيفرت بولاية واشنطن الأمريكية الخميس، طالبا في الـ18 من عمره كان عازما على إطلاق نار عشوائي في مدرسته وتفجيرها.
وذكرت "أسوشييتد برس"، أن الطالب جوشوا ألكسندر أوكونور، عكس نواياه للهجوم على المدرسة في مذكراته الخاصة، وأعد خطة مفصله لإطلاق نار عشوائي، وتفجير المدرسة بعبوة ناسفه صنعها بنفسه.
ولفتت الوكالة إلى أن الفضل في الكشف عن مخطط أوكونور يعود لجدته التي أبلغت الشرطة بنوايا حفيدها بعد عثورها على مذكراته الخاصة.
وأشارت إلى أن الشرطة عثرت في وقت لاحق على بندقية في منزل أوكونور، فضلا عن عبوات ناسفه يدوية الصنع.
اعتقلت الشرطة في مدينة إيفرت بولاية واشنطن الأمريكية الخميس، طالبا في الـ18 من عمره كان عازما على إطلاق نار عشوائي في مدرسته وتفجيرها.
وذكرت "أسوشييتد برس"، أن الطالب جوشوا ألكسندر أوكونور، عكس نواياه للهجوم على المدرسة في مذكراته الخاصة، وأعد خطة مفصله لإطلاق نار عشوائي، وتفجير المدرسة بعبوة ناسفه صنعها بنفسه.
ولفتت الوكالة إلى أن الفضل في الكشف عن مخطط أوكونور يعود لجدته التي أبلغت الشرطة بنوايا حفيدها بعد عثورها على مذكراته الخاصة.
وأشارت إلى أن الشرطة عثرت في وقت لاحق على بندقية في منزل أوكونور، فضلا عن عبوات ناسفه يدوية الصنع.
-
-
13:33قرطاج: الاحتفاظ بشخص أجنبي من أجل التّحيّل
15 فيفري 2018
-
12:40"ليالينا" منوّعة جديدة بالتلفزة التونسية بداية من سهرة الجمعة
15 فيفري 2018
-
12:31بنعروس: الكشف عن محل لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
15 فيفري 2018
-
12:27ماذا في لقاء وزير العدل بعبد الستار بن موسى؟
15 فيفري 2018
-
12:18البغوري: رفصنا الجلوس مع الفهري لأنه متهم بنهب المال العام
15 فيفري 2018
-
12:06تطاوين: بسبب "ماء الترفاس".. مواطن كاد يصيبه العمى!
15 فيفري 2018
-
11:53صفاقس: إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة
15 فيفري 2018
-
11:53الجزائري محرز عاد بقوة
15 فيفري 2018
-
11:34طبق الكسكسي يستعد لدخول "التراث العالمي"
15 فيفري 2018
-
11:22هندية تذرف دما بدلا من الدموع!
15 فيفري 2018
-
11:15بوفيشة: انقلاب شاحنة يعطّل حركة المرور
15 فيفري 2018
-
11:09وزير الخارجية الأمريكي يضطر للانتظار في قصر الرئاسة اللبناني
15 فيفري 2018
-
11:02قفصة: ضبط 7 أشخاص سوريين مُجتازين للحدود البريّة خلسة
15 فيفري 2018
-
-
10:45بني خلاد: الاحتفاظ بشخص محكوم عليه بـ 122 سنة سجنا
15 فيفري 2018
-
10:41اليوم..هيئة الانتخابات تشرع في قبول ملفات المترشحين للانتخابات البلدية
15 فيفري 2018
-
10:24منير الطرودي يريد "اسقاط النظام ونصب المشانق للشعب" (فيديو)!
15 فيفري 2018
-
10:16حركة طالبان تعلن رغبتها الحوار مع أمريكا
15 فيفري 2018
-
09:30راس الجبل: حريق بورشة ميكانيك ياتي على 5 سيارات وجرار
15 فيفري 2018